محمدحسن اسلامی افزود: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های دانشگاه ملی مهارت، ارتباط مستمر و هدفمند با صنایع و بنگاه‌های اقتصادی است؛ ارتباطی که موجب شده مسیر ورود دانشجویان به بازار کار هموارتر شود.

وی اضافه کرد: امروز بسیاری از شرکت‌های صنعتی و واحدهای تولیدی استان، حتی پیش از پایان تحصیل دانشجویان، با ارائه پیشنهاد همکاری، حقوق و مزایای مناسب، خواهان جذب آنان به عنوان تکنسین‌های متخصص هستند.

وی ادامه داد: استقبال صنعت از دانشجویان این دانشگاه، نتیجه آموزش‌های کاربردی و مهارت‌محور است؛ به‌گونه‌ای که دانشجویان در طول تحصیل با محیط‌های کارگاهی و نیازهای واقعی بازار کار آشنا می‌شوند.

اسلامی با اشاره به ساختار آموزشی این دانشگاه، گفت: بیش از ۵۰ درصد برنامه‌های آموزشی دانشگاه ملی مهارت به‌صورت عملی و در کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و محیط‌های مهارتی برگزار می‌شود و همین موضوع، آمادگی دانشجویان برای حضور در محیط کار را افزایش داده است.

وی تصریح کرد: کاهش فاصله میان دانشگاه و صنعت، یکی از مهم‌ترین راهکارهای حل چالش اشتغال فارغ‌التحصیلان است و دانشگاه ملی مهارت این ماموریت را به‌طور جدی دنبال می‌کند.

‌وی تاکید کرد: توسعه آموزش‌های مهارتی و تقویت همکاری با صنایع، زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص و افزایش بهره‌وری در بخش تولید را فراهم می‌کند.

دانشگاه ملی مهارت واحد قم، تنها دانشگاه دولتی متولی آموزش‌های مهارتی در این استان است و هم‌اکنون با حدود سه هزار دانشجو در مقطع کاردانی و کارشناسی، در ۲۲ رشته مقطع مهارتی مشغول به فعالیت می باشد.