فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر از بازداشت قاتل فراری حین خروج از مرز پس از ۸ روز کار ویژه اطلاعاتی و عملیاتی پلیس در نقطه صفر مرزی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سرهنگ حجت نورانی فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر گفت: در پی وقوع نزاع و درگیری منجر به قتل در ۶ مردادماه سال ۱۴۰۵ در یکی از واحد‌های صنفی شهرستان نوشهر که منجر به قتل مردی ۴۵ ساله وفرار متهم به قتل از صحنه جنایت شد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیس آگاهی مشخص شد، قاتل به علت اختلافات شخصی با ضربات چاقو مقتول را از پای در آورد و اقدام به فرار کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر از اقدامات اطلاعاتی و فنی پلیس برای شناسایی مخفیگاه متهم خبر داد و گفت: رد متهم به قتل در یکی از استان‌های مرزی کشور شناسایی و هماهنگی قضائی برای بازداشت متهم انجام شد.

او افزود: پس از ۸ شبانه روز کار ویژه اطلاعاتی و عملیاتی و بازداشت تعدادی از همدستان متهم و توقیف ۴ خودروی آنان سرانجام متهم حین خروج غیرقانونی از مرز شناسایی شد.

سرهنگ نورانی از اقدام سریع و به موقع ماموران پلیس در بازداشت قاتل ۳۵ ساله قبل از خروج غیرقانونی از مرز خبر داد و گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

منبع:پلیس مازندران

برچسب ها: قتل عمد ، دستگیری قاتل
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