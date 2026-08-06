باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - فصل تابستان یکی از فصل های است که اکثر گردشگران از اقصی نقاط ایران و جهان شمال را مقصد سفر قرار می دهند.
همه شهرستان های گیلان دارای جاذبه های طبیعی بکر و آثار تاریخی کهن است.
تالش یکی از شهرستانهای این استان است که هرساله پذیرای مسافران بسیاری از اقصی. نقاط کشور است.
منابع طبیعی، دریایی و دست ساخته های هنرمندان این دیار یکی از جاذبه های گردشگری این شهرستان محسوب می شود.
تالش یک شهر ساحلی وسیع در استان گیلان است، این شهرستان یکسوم مساحت این استان را به خود اختصاص داده است.
شهر زیبای تالش، در همسایگی شهرهای آستارا، فومن و بندر انزلی قرار دارد،این شهر، دومین شهر بزرگ گیلان است و با طبیعت کوهستانی، جلگهای و جنگلی، بهعنوان قطب بوم گردشگری ایران شناخته شده است.
ییلاق سوباتان
ییلاق سوباتان یا به زبان محلی، همان «سووتون» معروف تالش، ییلاقی وسیع و سرسبز است که بخشی از منطقه حفاظتشده لیسار به شمار میرود. اغلب گردشگران، سوباتان را با گلههای اسب و دشت شقایق آن به خاطر میآورند. این ییلاق که یکی از زیباترین دیدنیهای تالش است، آبوهوای بسیار خنکی دارد. در سفر به سوباتان، علاوه بر لذتبردن از طبیعت سبز و پاکیزه، میتوانید از چشمههای طبیعی این منطقه، دریاچه نئور و غار معروف سوباتان هم بازدید کنید
غار سوباتان یا غار گنجخانه، یکی از اعجابانگیزترین مکانهای دیدنیهای تالش است که در حوالی روستای سوباتان واقع است. البته باید بگوییم پیمایش این غار به مهارت کافی و تجهیزات مناسب نیاز دارد.
ییلاق شکردشت
ییلاق شکردشت یک وجب از بهشت است که در مرز گیلان و اردبیل قرار گرفته و در گذشته شکارگاه پادشاهان بوده است. گلهایی که در فصل بهار در دشتهای سبز و یکدست ییلاق شکردشت میرویند، محبوبترین جاذبه طبیعی این منطقه هستند. دشت شقایق ییلاق شکردشت که در فصل بهار خودنمایی میکند، از تماشاییترین دیدنیهای تالش است.
ییلاق دوخاله کوهاین ییلاق که فاصله کمی از تالش دارد، نسبت به سایر روستاها و ییلاقات گیلان، بکر و ناشناخته است. ییلاق دوخاله کوه امکانات رفاهی چندانی ندارد اما؛ هوای بسیار خنک، بهویژه در فصل تابستان، طبیعت زیبا و مردم مهماننواز، از دلایل مهم سفر گردشگران به این منطقه هستند.
پارک جنگلی سیاهداران
اگر بگوییم جنگل سیاهداران رؤیاییترین جنگل تالش است اغراق نکردهایم. بیشتر ما فکر میکنیم درختان انبوه، گوزن، سورتمه، ارتفاع زیاد و هوایی ابری و مهگرفته فقط در رمانهای خیالی هستند؛ اما همه اینها در یک جا یافت میشوند؛ پارک جنگلی سیاهداران. این پارک دارای امکانات ضروری و رفاهی مانند سرویس بهداشتی، آلاچیق، رستوران و پارکینگ است. امکان سورتمهسواری در سیاهداران، این جنگل را به یکی از گردشگرپذیرترین جاهای دیدنی تالش تبدیل کرده است.
گیسوم؛ محبوبترین جنگل تالش، تا کرانههای دریا کشیده است و نابترین چشماندازهای دنیا را پدید آورده است. جادههای جنگل گیسوم به علت ارتفاع و تراکم زیاد درختان، تونلهایی رؤیایی و خیرهکننده پدید آوردهاند. این مسیرهای سبز، مقصد بسیاری از عاشقان عکاسی در طبیعت هستند.پارک جنگلی گیسوم بسیار مجهز است و امکان انجام تفریحاتی از قبیل اسبسواری، آفرود، پاراگلایدر و دوچرخهسواری، در آن فراهم است.
دریاچه سراگاه تالش، یک آبگیر تماشایی و از زیباترین دیدنیهای تالش است که در حوالی جنگل گیسوم واقع است. هوای پاک، چشمانداز تماشایی، عطر خوشایند شالیزار و باغهای کیوی، دریاچه سراگاه را به محیط دلپذیری برای کمپ زدن، عکاسی و گردش در طبیعت تبدیل کردهاند. این دریاچه نوعی استخر پرورش ماهی طبیعی به شمار میرود و مردم محلی از آن، برای کسب درآمد بهره میگیرند درنتیجه؛ تفریحاتی مثل شنا، ماهیگیری و قایقسواری در این دریاچه ممنوع است.
سراسر مخمل سبز تن تالش دیدنی و خیرهکننده است؛ اما حویق تکهای جدا شده از بهشت است که در میان تالش و آستارا قرار دارد. شهر حویق از توابع تالش است و ۴۵ کیلومتر با آن فاصله دارد. یکی از معروفترین جاهای دیدنی حویق، آبشار زمرد است. باغهای کیوی حویق نیز شهرت زیادی دارند.آبشار زمرد حویق، یکی از زیباترین جاهای دیدنی تالش است که در نزدیکی روستای زمرد قرار گرفته است. این آبشار که ارتفاع آن به ۱۵ متر میرسد، در یک فضای کوهستانی پوشیده از جنگل واقع است.
آبشار زمرد مانند رشته نوری که از روزن یک محیط تاریک عبور کند، از میان صخرههای سبز میگذرد و به یک حوضچه نسبتاً عمیق میریزد.آبشار زمرد به آبشار دوقلو زمرد حویق هم معروف است؛ چرا که در نزدیکی آن، یک آبشار پلکانی کوچکتر وجود دارد.
آبشار لوشکی
آبشار لوشکی؛ یک آبشار متفاوت است که میتوان آن را حاصل رقابت تنگاتنگ کوه و رودخانه برای پیشروی در جنگل دانست. این آبشار دیدنی از سه آبشار پلهمانند تشکیل شده است که ارتفاع آنها درمجموع به بیش از ۱۰۰ متر میرسد. آبشار لوشکی دومین آبشار مرتفع ایران است و حدود ۲۰ کیلومتر از تالش فاصله دارد.این آبشار در ۵ کیلومتری روستایی به نام درزکری قرار دارد و برای رسیدن به آن باید ابتدا به این روستا که ۱۵ کیلومتر با تالش فاصله دارد بروید و دو ساعت در جنگل پیادهروی کنید.
کاخ سردار امجد
سردار امجد تالشی در دوران قاجار، به دستور نصرتالله خان، سردار امجد، حاکم وقت گرگانرود و تالش ساخته شد. این کاخ یکی از زیباترین جاهای دیدنی تالش است که در مرکز تالش؛ یعنی شهر هشتپر قرار دارد. کاخ سردار امجد، یکی از دیدنیترین جاذبههای تاریخی گیلان است که قرار است در آینده به موزه تبدیل شود.
معماری کاخ سردار امجد آنقدر دقیق و زیباست که از تماشای آن سیر نمیشوید. این اثر تاریخی که نام آن در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده، در سه طبقه بنا شده و ساخت آن ۲۵ سال به طول انجامیده است. کاربرد رنگ آبی در نمای بیرونی و شیشههای رنگی و طاقهای هلالی در تزیین پنجرههای این کاخ، ظرافت بیبدیلی به آن بخشیده است. دسترسی به این مکان آسان است؛ چراکه در میدان اصلی شهر قرار دارد.