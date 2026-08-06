رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی گفت: تصویر برداری فیلم «چسب» با موضوع جنگ رمضان و به نویسندگی و کارگردانی سهیل فرجی در ارومیه به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - هادی سعیدی فر رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی گفت: فیلم کوتاه« چسب » به تهیه کنندگی حوزه هنری آذربایجان غربی، با موضوع جنگ رمضان و در ژانر اجتماعی به مدت ۱۰۰ ثانیه تولید می شود.

‌وی افزود: هرمینه بارسنجی و آنیل لطفی به عنوان بازیگر ، مبین صفری به عنوان مدیر تولید ، علی شهسوار، مدیر تصویربرداری و آرتین بیضایی به عنوان صدابردار از دیگر عوامل تولید این فیلم کوتاه هستند.

به گفته سعیدی فر ، فیلم «چسب» سومین فیلم کوتاه است که با موضوع جنگ رمضان در حوزه هنری آذربایجان غربی تولید می شود.