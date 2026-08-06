باشگاه خبرنگاران جوان - ائتلاف چپگرای سومار با ارائه طرحی غیر الزامآور به کنگره نمایندگان اسپانیا، خواستار بازنگری در مشارکت مراکش در میزبانی جام جهانی ۲۰۳۰ شد. این درخواست در پی آنچه این ائتلاف «حوادث جدی رخ داده در مرز سئوتا» توصیف کرده، مطرح شده است.
روزنامه اسپانیایی ال موندو خبر داده که این طرح به امضای سه نماینده حزب چپ متحد که عضو ائتلاف سومار است، به همراه یک نماینده دیگر از این فراکسیون پارلمانی رسیده است. ائتلاف سومار از دولت اسپانیا خواست نامهای رسمی به فدراسیون بینالمللی فوتبال، فدراسیون فوتبال اسپانیا و دولت پرتغال ارسال کند و خواستار «بازنگری و ارزیابی ویژه» درباره مدل کنونی میزبانی مشترک جام جهانی ۲۰۳۰ شود.
در متن این طرح تأکید شده است که میزبانی این رقابتها مستلزم تخصیص منابع عمومی، ارائه تضمینهای دولتی و سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهاست و همچنین بر وجهه بینالمللی کشورهای میزبان تأثیر میگذارد. از همین رو، به اعتقاد نویسندگان طرح، تمامی طرفهای دخیل در برگزاری مسابقات باید «به طور مؤثر و مستمر به حقوق بشر، حقوق بینالملل و اصول دموکراتیکی که باید بر عملکرد نهادهای عمومی حاکم باشد، احترام بگذارند».
سومار همچنین از دولت اسپانیا خواست از فدراسیون فوتبال این کشور بخواهد سازوکارهای نهادی پیشبینی شده در اساسنامه فیفا را فعال کند تا میزان پایبندی کشورهای میزبان به مقررات فیفا و سیاستهای این نهاد در زمینه حقوق بشر مورد بررسی قرار گیرد. این ائتلاف همچنین خواهان تهیه یک گزارش مستقل، عمومی و به روز درباره «خطرات حقوق بشری در کشورهای میزبان» شده و درخواست کرده است نتایج آن حداکثر ظرف شش ماه به پارلمان اسپانیا ارائه شود.
از دیگر محورهای این طرح، ارزیابی «تأثیر حوادث رخ داده در مرز سئوتا بر تعهدات حقوق بشری مرتبط با برگزاری این مسابقات» است. همچنین پیشنهاد شده است در صورتی که «نقض جدی» تعهدات بینالمللی یا حقوق بشر از سوی هر یک از کشورهای میزبان به اثبات برسد، اقدامات تکمیلی نیز در نظر گرفته شود. طرح سومار همسو با موضع حزب پرتغالی لیوره است که پیشتر با ارسال نامهای به دولت پرتغال و فدراسیون فوتبال این کشور، خواستار بازنگری در مشارکت مراکش در میزبانی مشترک جام جهانی ۲۰۳۰ در کنار اسپانیا و پرتغال شده بود.
منبع نور نیوز