قهرمان جهان در وزن ۷۱ کیلوگرم کشتی آزاد نوجوانان، با قدردانی از حمایت‌های فدراسیون، از کیفیت بالای مسابقات و تلاش تیم برای کسب قهرمانی تیمی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- دارنده مدال طلای وزن ۷۱ کیلوگرم کشتی آزاد نوجوانان جهان گفت: امکانات فدراسیون کشتی و کمپ تیم‌های ملی، هیچ بهانه‌ای برای کم‌کاری باقی نمی‌گذارد.

رضا شمسی‌پور پس از کسب عنوان قهرمانی در رقابت‌های جهانی گفت: خدا را شاکرم که به من لطف کرد تا بتوانم مدال طلای نوجوانان جهان را برای کشور عزیزم ایران به دست بیاورم و پرچم مقدس کشورمان را به اهتزاز درآورم.

وی افزود: برای رسیدن به این موفقیت، چندین مرحله اردوی سنگین و منظم را پشت سر گذاشتیم و ماه‌ها از خانواده دور بودیم. دوری از خانواده سخت بود، اما همه این سختی‌ها را برای موفقیت تیم ملی و بالا بردن پرچم ایران تحمل کردیم.

شمسی‌پور با اشاره به سطح بالای مسابقات جهانی اظهار داشت: رقابت‌ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بود و همه حریفان با آمادگی کامل آمده بودند. کشتی‌های سختی داشتم، اما با توجه به شرایط خوب بدنی و روحی که داشتم، توانستم مبارزاتم را با موفقیت پشت سر بگذارم و به مدال طلا برسم.

دارنده مدال طلای جهان تصریح کرد: در دو کشتی تا آخرین لحظه جنگیدم و خدا را شکر توانستم پیروز از تشک خارج شوم. شرایط مسابقات آسان نبود و حتی در برخی مبارزات، شرایط داوری هم به سود ما نبود، اما با تمرکز، تلاش و جنگندگی توانستم نتیجه بگیرم.

وی در ادامه گفت: در این رقابت‌ها با تکیه بر فن زیرگیری و اجرای برنامه‌های کادر فنی توانستم به مدال طلا برسم. از قبل برای این مسابقات برنامه‌ریزی خوبی داشتیم و تلاش کردم هر آنچه مربیانم خواسته بودند، روی تشک اجرا کنم.

شمسی‌پور با قدردانی از رئیس فدراسیون عنوان کرد: جا دارد از دکتر دبیر تشکر کنم که زحمات زیادی برای کشتی‌گیران می‌کشند. امکانات بی‌نظیر فدراسیون کشتی و کمپ تیم‌های ملی، هیچ حرف و بهانه‌ای برای کم‌کاری باقی نمی‌گذارد و ما وظیفه داریم در میدان مسابقه با تمام توان بجنگیم.

دارنده مدال طلای وزن ۷۱ کیلوگرم کشتی آزاد نوجوانان جهان در پایان گفت: متأسفانه با بدشانسی نتوانستیم عنوان قهرمانی تیمی را کسب کنیم و تنها با اختلاف یک امتیاز نسبت به روسیه دوم شدیم، اما همه اعضای تیم با غیرت و تمام توان کشتی گرفتند. امیدوارم در مسابقات آینده بتوانیم هم در بخش انفرادی و هم تیمی، بهترین نتایج را برای کشتی ایران به دست بیاوریم.

منبع: فدراسیون کشتی

برچسب ها: کشتی ، فدراسیون کشتی
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