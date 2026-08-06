فرمانده نیروی هوایی ارتش تاکید کرد: اطمینان می‌دهیم که در مسیر اطاعت از ولایت و دفاع از ملت در برابر تجاوز دشمنان، میراث‌دارانی خلف خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد؛ فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پیامی ضمن گرامیداشت پانزدهم مردادماه، سالگرد شهادت شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی و نوزدهم مرداد ماه سالروز شهادت سرلشکر شهید خلبان حسین لشکری، بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای والامقام و تداوم راه پر افتخار آنان در پاسداری از عزت و اقتدار ایران اسلامی تأکید کرد.

او در این پیام بیان داشت: نیمه مرداد ماه برای نیروی هوایی ارتش ظفرمند جمهوری اسلامی ایران، یادآور نام و یاد مردان مخلصی است که لباس رزم‌شان، خلعت شهادت ایشان شد.

سرو‌های رشید و دماوند‌های شهیدی که نام‌آوری‌شان در تاریخ سال‌های معجزه و مبارزه مردم این سرزمین در هشت سال دفاع مقدس، ریشه در خاک جوانمردی داشت و «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» را با خون سرخ خویش مشق کردند.

محال است تاریخ ایران سربلند، سر به زیری و خشوع و تواضع نابغه جنگ، سرلشکر خلبان عباس بابایی را از یاد ببرد و چه دور از ذهن است که فرزندان این آب و خاک، نام سیدالاسرای ایران، سرلشکر خلبان شهید حسین لشکری را مترادف با واژه آزادی ندانند.

من و هم‌رزمان غیورم در نیروی هوایی ارتش، همزمان با سالگرد شهادت این دو اسطوره خوشنام تاریخ سرزمین مادری‌مان، با گرامی‌داشت یاد و خاطره ایشان و تأکید بر ضرورت زدودن غبار گمنامی از سیره عاشورایی و یاد و خاطره شهیدان، به ارواح ملکوتی آن مقربان حریم قدس الهی اطمینان می‌دهیم که در مسیر اطاعت از ولایت و دفاع از ملت بزرگ ایران در برابر تجاوز دشمنان قسم‌خورده این بوم و بر، میراث‌دارانی خلف و رهروانی جان بر کف خواهیم بود. ان‌شاءالله.

برچسب ها: نیروی هوایی ارتش ، ارتش جمهوری اسلامی ایران
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۸ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
درود بررفرمانده عزیز ،ادبیات زیبایی داشتید
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
ای کاش یادی میکردی از مرحوم خلبابان محمود اسکندری تاریخ ساز هست هم رزم شهید دوران بوده و در این عملیات شرکت کرده
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
نظامیان عزیز شما افتخار ما هستین
۱
۴
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