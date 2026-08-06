باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با مشارکت اقشار کم‌برخوردار از مسیر وام‌های خرد حمایتی حوزه اشتغال مددجویان، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق پاک، می‌تواند به توانمندسازی اقتصادی مددجویان نیز منجر شود.

با این حال، تحقق این هدف مستلزم فراهم شدن بستر‌های مالی لازم است. در شرایط فعلی، سقف تسهیلات اشتغال فعلی یعنی ۲۰۰ میلیون تومان پاسخگوی میزان سرمایه موردنیاز برای سهیم شدن حداقلی هر مددجو در پنل‌های خورشیدی با ظرفیت ۵ مگاوات نیست. از این رو، افزایش مبلغ وام اشتغال به ۴۰۰ میلیون تومان، نخستین گام برای ایجاد امکان مشارکت واقعی مددجویان در این طرح ملی به شمار می‌رود.

در کنار افزایش سقف تسهیلات، تأمین منابع مالی شبکه بانکی از سوی بانک مرکزی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. حتی در صورت تصویب افزایش مبلغ وام، بدون تخصیص به‌موقع منابع، فرآیند پرداخت تسهیلات با تأخیر مواجه خواهد شد و اجرای پروژه‌های نیروگاه خورشیدی نیز به تعویق می‌افتد. بنابراین، بانک مرکزی باید با تخصیص سریع اعتبارات موردنیاز، زمینه پرداخت تسهیلات را برای شبکه بانکی فراهم کند تا سرمایه‌گذاری مددجویان در این طرح بدون وقفه آغاز شود؛ بنابراین با افزایش وام اشتغال به ۴۰۰ میلیون تومان و تأمین منابع موردنیاز توسط بانک مرکزی، هزاران مددجو می‌توانند به جای دریافت حمایت‌های مقطعی، به سهامداران پروژه‌های مولد تبدیل شوند و از درآمد پایدار برخوردار شوند. این رویکرد، ضمن تسریع توسعه تولید برق خورشیدی، به کاهش ناترازی برق، ایجاد اشتغال و گسترش عدالت اقتصادی نیز کمک خواهد کرد.

محمد جلالی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تحقق دو هدف کلیدی حمایت از مددجویان و رفع ناترازی انرژی کشور به دنبال پرداخت وام اشتغال مددجویان گفت: وام اشتغال مددجویان جزء مصوبات بسیار مهم و ویژه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۵ است، زیرا دو هدف توأمان را که برای کشور اهمیت دارد محقق خواهد کرد؛ اول اینکه مسئله حمایت از اقشار ضعیف جامعه را محقق و دسترسی این مددجویان به تسهیلات بانکی را هموار خواهد کرد و ثانیاً به کارگیری این وام‌ها در حوزه رفع نیاز کشور در بخش ناترازی انرژی نیز دومین و شاید مهم‌ترین هدف از پرداخت این تسهیلات حمایتی است که به طور مستقیم منجر به هدایت اعتبارات بانکی می‌شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: مددجو برای سهیم شدن حداقلی در پنل‌های خورشیدی به میزان ۵ مگاوات نیاز دارد که مبلغ فردی وام اشتغال به ۴۰۰ میلیون تومان برسد و بانک مرکزی نیز باید هر چه سریع‌تر منابع موردنیاز شبکه بانکی را در این جهت تخصیص دهد تا فرآیند پرداخت تکمیل شود و توسعه تولید برق خورشیدی کشور با این منابع بانکی کلید بخورد.

جلالی گفت: طرح به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در پنل‌های خورشیدی اقدام مناسبی است. زیرا همزمان به توانمندسازی مددجویان و کمک به رفع مشکل ناترازی انرژی در کشور کمک می‌کند و شرط تحقق این اهداف، پرداخت به موقع وام اشتغال است. بر همین اساس، دولت باید به سرعت تأمین مالی بانک‌های عامل را در دستور کار قرار دهد.

این نماینده مجلس افزود: مشکل ناترازی انرژی در کشور جدی است و باید تمامی سیاست‌هایی که برای کمک به رفع این موضوع در نظر گرفته شود، با دقت اجرایی شوند. نباید بگذاریم زمستان شود و بعد به فکر حل مشکل بیفتیم. هنوز که در فصل گرما هستیم باید اقدامات اولیه را برای کمک به رفع این مشکل شروع کنیم.