باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم- علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت:در حال حاضر برای اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع منابع مالی کم نداریم و تنها انضباط مالی باید رعایت شود.
به گفته وی الان یک درصد از ارزش افزوده در خصوص حوزه سلامت باید نشان دار شود. نظام ارجاع سبب صرفه جویی هزینه ها در حوزه سلامت خواهد شد.
علیرضا رئیسی تاکید کرد: با اجرای طرح پزشک خانواده. سامانه ها و بیمه ها یکپارچه شده و هر فرد پرونده الکترونیک سلامت خواهد داشت.
وی ادامه داد: برای اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده علاوه بر وزارت بهداشت سازمان های دیگری از جمله صندوق های بیمه گر همکاری و تعامل خواهند داشت.