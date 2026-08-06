وزیر بهداشت از بیمارستان حضرت ولی‌عصر(عج) کازرون با هدف شناسایی دقیق نیازهای درمانی منطقه و پیگیری تکمیل بخش‌های نیمه‌تمام این مرکز انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - استاندار فارس با همراهی محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همراهی صبح امروز طی سفری به شهرستان کازرون از بیمارستان حضرت ولی‌عصر (ع) بازدید کرد.

حسینعلی امیری در این سفر با تشریح چالش‌ها و ظرفیت‌های حوزه سلامت در منطقه، بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در شهرستان‌های استان تأکید کرد.

 بررسی وضعیت پذیرش، مراقبت از بیماران در بیمارستان ولیعصر، بهبود تجهیزات بیمارستانی و همچنین تکمیل بخش در حال ساخت بیمارستان از موضوعاتی بود که در بازدید میدانی استاندار فارس و وزیر بهداشت از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) کازرون مورد بررسی قرار گرفت. 

این برنامه با هدف تبیین دقیق نیازهای درمانی منطقه و برداشتن گام‌های عملی برای بهبود خدمات بهداشتی در شرق استان فارس صورت پذیرفت.‌

منبع: استانداری فارس 

برچسب ها: شهرستان کازرون ، وزیر بهداشت ، خدمات درمانی
خبرهای مرتبط
وزیر بهداشت: خدمات درمانی در زابل رایگان می‌شود
بازدید وزیر بهداشت از روند خدمت رسانی در بیمارستان زرین دشت
وزیر بهداشت وارد بم شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کشف محموله سنگین مواد افیونی در داراب/ ۳۶۸ کیلو تریاک به مقصد نرسید
پیاده‌راه «مسیر زندگی» در شیراز آماده افتتاح شد
حضور ۱۵۰ شبه مردم در صحنه، معادلات دشمن را برهم زد
نجات ریه‌های تنفسی شیراز با نوسازی شبکه آبرسانی
جنگ با جبهه کفر از میدان نظامی به فضای مجازی گسترش یافته است/ ضرورت گذار جریان‌های سیاسی از اختلافات جناحی
ثبت ۷۴۸ حادثه در فارس طی ۴ ماه
آخرین اخبار
جنگ با جبهه کفر از میدان نظامی به فضای مجازی گسترش یافته است/ ضرورت گذار جریان‌های سیاسی از اختلافات جناحی
پیاده‌راه «مسیر زندگی» در شیراز آماده افتتاح شد
حضور ۱۵۰ شبه مردم در صحنه، معادلات دشمن را برهم زد
ثبت ۷۴۸ حادثه در فارس طی ۴ ماه
کشف محموله سنگین مواد افیونی در داراب/ ۳۶۸ کیلو تریاک به مقصد نرسید
نجات ریه‌های تنفسی شیراز با نوسازی شبکه آبرسانی
تقابل استکبار و مستضعفان یک نبرد هویتی است/ غرب‌زدگی؛ موریانه نفوذ و تهی‌سازی جامعه از درون