باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ارتش رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه برای دومین روز متوالی به اردوگاه پناهندگان قلندیا در شمال قدس شرقی اشغالی حمله کرد.
محمد اصلان، رئیس کمیته خدمات مردمی اردوگاه پناهندگان قلندیا وابسته به سازمان آزادیبخش فلسطین (PLO)، به آناتولی گفت که سه نفر در اثر ضرب و شتم شدید به شدت مجروح شدند، از جمله یک نفر که دچار شکستگی جمجمه شد.
اصلان گفت که شصت نفر دیگر به دلیل استنشاق گاز اشکآور دچار خفگی شدند و افزود که در جریان این حملات، خانهها غارت شد و پول نقد و جواهرات و طلا از چندین خانه به سرقت رفته است.
او با توصیف وضعیت داخل اردوگاه به عنوان «بسیار دشوار» گفت که ارتش اسرائیل حدود هشت خانه را به پایگاههای نظامی تبدیل کرده است، در حالی که تعداد بازداشتشدگان تاکنون به حدود ۲۰ فلسطینی رسیده است. این مقام رسمی هشدار داد که با ادامه حملات ارتش، این رقم احتمالاً افزایش خواهد یافت.
اصلان گفت: «شرمآور است که جهان شاهد اتفاقات اردوگاه پناهندگان قلندیا است و بیتفاوت میماند. امیدواریم جامعه بینالمللی از سکوت خود در قبال شکنجه و آزار و اذیت ساکنان بیدار شود.»
در همین حال، جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرد که خدمه آن تاکنون ۱۰ نفر را که در حملات ارتش اسرائیل مجروح شده بودند، درمان کرده و چندین نفر از آنها را تخلیه کردهاند.
این سازمان افزود که نیروهای اسرائیلی از ورود تیمها به اردوگاه در طول شب جلوگیری کرده و با وجود حضور مجروحان که تاکنون نتوانستهاند به آنها دسترسی پیدا کنند، آنها را مجبور به ترک آنجا کردهاند.
ارتش اسرائیل اوایل روز چهارشنبه عملیات نظامی گستردهای را در اردوگاه پناهندگان قلندیا و شهر مجاور کفر عقب، در شمال قدس شرقی اشغالی آغاز کرد. نیروهای اسرائیلی تقریباً هر روز به شهرها و شهرستانهای کرانه باختری اشغالی، از جمله قدس شرقی، حمله میکنند.
از زمان آغاز جنگ نسلکشی اسرائیل علیه نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ارتش اسرائیل و اشغالگران حملات خود را در سراسر کرانه باختری اشغالی تشدید کردهاند و حداقل ۱۱۸۲ فلسطینی را به شهادت رسانده، حدود ۱۳۰۰۰ نفر دیگر را زخمی و نزدیک به ۲۴۰۰۰ نفر را دستگیر کردهاند.
این حملات همچنین شامل تخریب خانهها و تأسیسات، آتش زدن مساجد، تخریب زمینهای کشاورزی، جلوگیری از دسترسی کشاورزان به زمینهایشان، آوارگی اجباری فلسطینیان و گسترش شهرکهای اسرائیلی در خاک فلسطین بوده است.
منبع: آناتولی