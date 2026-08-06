باشگاه خبرنگاران جوان - نواب قائدی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس در دیدار با آیت‌الله لطف الله دژکام، نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، ضمن ارائه گزارشی از پایداری شبکه، بر لزوم عزم ملی و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی برای مدیریت مصرف برق تاکید کردند.

او در این دیدار با ارائه گزارشی جامع از عملکرد جهادی همکاران خود و وضعیت شبکه انتقال و فوق‌توزیع برق، به روز‌های سخت و پرالتهاب اوج بار اشاره کرد و گفت: در طول "جنگ ۴۰ روزه" و در پیک برق تابستان، همکاران ما با غیرت، تخصص و از خودگذشتگی مثال‌زدنی پای کار ایستادند. آنها با تمام توان شبانه‌روز تلاش کردند تا نگذارند روشنایی از خانه‌های مردم برود، چرا که باور داریم این روشنایی در شرایط کنونی، فراتر از انرژی، نماد روشنِ "امید" برای جامعه است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر در ادامه با تاکید بر نقش بی‌بدیل روحانیت و تریبون‌های نماز جمعه در آگاهی‌بخشی، خواستار همراهی ائمه جمعه و جماعت در فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف شد.

او فزود: برای تداوم تامین برق مطمئن و پایدار برای خانه‌ها و همچنین استمرار چرخش چرخ صنایع که شریان اصلی اقتصاد و اشتغال کشور هستند، نیازمند یک هم‌افزایی همگانی هستیم.

قائدی با اشاره به رویکرد دولت در خصوص عبور از ناترازی‌ها خاطرنشان کرد: در همین راستا، "پویش ۲۵ درجه؛ قرار همدلی" که مورد تاکید ویژه رئیس‌جمهور، جناب آقای پزشکیان نیز قرار دارد، راهکاری موثر و همدلانه برای عبور از این شرایط است. انتظار داریم با حمایت نهاد‌های فرهنگی، آحاد شهروندان با تنظیم دمای کولر‌های گازی روی ۲۵ درجه و انجام اقدام‌های مدیریت مصرفی به این قرار ملی بپیوندند و خادمان خود را در صنعت برق یاری کنند.

در ادامه این دیدار، آیت‌الله دژکام، نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، ضمن تقدیر از زحمات شبانه‌روزی پرسنل خدوم صنعت برق بیان کرد: مردم فهیم ما قدردان زحمات شما هستند و بدون شک اجر این مجاهدت‌های خاموش پیش خداوند متعال محفوظ است. عظمتی که شما در خط مقدم تامین پایدار برق آفریدید، دستاوردی است که دشمنان نمی‌خواهند مردم از آن آگاه شوند؛ اما جامعه این تلاش‌ها را درک می‌کند و ما نیز از نزدیک شاهد هستیم که شما لحظه‌ای از تلاش برای تامین برق مطمئن و پایدار ننشستید.

او در پایان با تاکید بر مسئولیت اجتماعی شهروندان تصریح کرد: البته در این راه خطیر، مدیریت مصرف برق توسط آحاد مردم و بخش صنایع، امری لازم و واجب شرعی و ملی است. همه ما باید دست در دست هم دهیم و با رعایت الگوی مصرف و پرهیز از اسراف، کمک کنیم تا از این برهه تاریخی و حساس نیز به سلامت و با افتخار عبور کنیم.

منبع: شرکت برق منطقه‌ای فارس