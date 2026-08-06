باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - تیم فوتبال دختران زیر ۱۷ سال سیروان دهگلان به عنوان نماینده استان کردستان در مرحله نخست رقابتهای لیگ برتر نوجوانان دختر باشگاههای کشور حضور خواهد یافت.
این رقابتها از روز جمعه ۱۶ مردادماه به میزبانی شهر شیراز و با حضور ۱۱ تیم از استانهای مختلف کشور برگزار میشود و تیم سیروان دهگلان به نمایندگی از استان کردستان در این مسابقات به میدان خواهد رفت.
ترکیب تیم سیروان دهگلان متشکل از ۱۴ بازیکن بومی استان کردستان، سه بازیکن از استان قزوین،سه بازیکن از همدان است.
بر اساس برنامه مسابقات، تیمها در دو گروه چهار تیمی و یک گروه سه تیمی تقسیم شدهاند و نماینده کردستان در گروه نخست با تیمهای فرا ایساتیس کران فارس (میزبان)، آراکا محمودآباد و شهروند سرخرود مازندران همگروه است.
مرحله نخست این رقابتها از ۱۶ تا ۲۰ مردادماه در شهر شیراز برگزار خواهد شد و تیمهای برتر برای ادامه مسابقات و مراحل بعدی لیگ برتر نوجوانان دختر کشور رقابت خواهند کرد.
حضور نماینده استان کردستان در این مسابقات که در رده سنی زیر ۱۷ سال برگزار میشود، نشاندهنده روند رو به رشد فوتبال بانوان استان و ظرفیتهای موجود در ردههای پایه است و میتواند زمینهساز افزایش انگیزه و توسعه ورزش قهرمانی در میان دختران ورزشکار کردستان باشد.
حمایت مالی، مهمترین نیاز فوتبال بانوان کردستان است
«فرهاد صیدی» مدیرعامل باشگاه سیروان دهگلان، همزمان با اعزام تیم فوتبال دختران زیر ۱۷ سال این باشگاه به مسابقات لیگ برتر نوجوانان کشور، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، از آمادگی مطلوب این تیم برای حضور در رقابتهای کشوری خبر داد.
وی با اشاره به اعزام تیم فوتبال دختران زیر ۱۷ سال این باشگاه به رقابتهای لیگ برتر نوجوانان کشور، گفت: با وجود استعدادهای فراوان در فوتبال بانوان کردستان، کمبود حمایتهای مالی و ضعف زیرساختهای ورزشی از مهمترین موانع توسعه این رشته در استان است.
صیدی با بیان اینکه فوتبال بانوان در شهرستان دهگلان هنوز در مسیر رشد و توسعه قرار دارد، اظهار کرد: با وجود نوپا بودن این رشته در شهرستان، شرایط تیم سیروان دهگلان بسیار مطلوب است و با توجه به سطح بالای مسابقات، از ظرفیت بازیکنان مستعد استان کردستان و همچنین چند بازیکن از استانهای همدان و قزوین استفاده شده است.
وی افزود: چند بازیکن ملیپوش نیز در ترکیب تیم حضور دارند و مجموعهای توانمند شکل گرفته است که امیدواریم با ارائه عملکردی شایسته، نتایج مطلوبی برای استان کردستان کسب کند.
توسعه فوتبال بانوان نیازمند حمایت مالی
مدیرعامل باشگاه سیروان دهگلان با اشاره به روند رو به رشد فوتبال بانوان در کردستان گفت: در سالهای اخیر تیمهای خوبی در استان شکل گرفتهاند، اما بسیاری از آنها به دلیل مشکلات مالی نتوانستهاند فعالیت خود را ادامه دهند یا امکانات لازم را برای حفظ بازیکنان مستعد فراهم کنند.
وی تأکید کرد: شهرستان دهگلان از ظرفیتهای اقتصادی مناسبی از جمله معادن و واحدهای صنعتی برخوردار است و در صورت ورود این مجموعهها به عرصه حمایت از ورزش، میتوان زمینه رشد استعدادهای فراوان فوتبال بانوان استان را فراهم کرد.
ضرورت ورود صنایع به ورزش استان
صیدی با اشاره به ظرفیت کارخانهها و معادن منطقه، از جمله کارخانه لاستیک بارز، گفت: صنایع بزرگ میتوانند با اختصاص بخشی از مسئولیت اجتماعی خود به ورزش، نقش مهمی در توسعه فوتبال و سایر رشتههای ورزشی استان ایفا کنند.
وی افزود: اگر حمایتهای مالی به صورت هدفمند انجام شود، نه تنها فوتبال بانوان بلکه سایر رشتههای ورزشی نیز از آن بهرهمند خواهند شد و شاهد پیشرفت ورزش استان خواهیم بود.
کمبود زیرساختهای ورزشی در دهگلان
مدیرعامل باشگاه سیروان دهگلان، کمبود امکانات ورزشی را یکی دیگر از مشکلات جدی شهرستان دانست و گفت: دهگلان با جمعیتی حدود ۵۰ هزار نفر تنها یک زمین چمن فوتبال دارد که آن نیز با کمبودهایی از جمله نبود جایگاه تماشاگران، نور استاندارد و برخی زیرساختهای لازم مواجه است.
وی افزود: همین کمبودها موجب شده است این شهرستان از میزبانی مسابقات رسمی محروم شود، در حالی که بارها این مشکلات با مسئولان و نمایندگان شهرستان مطرح شده و انتظار میرود برای رفع آنها اقدامات عملی صورت گیرد.
درخواست حمایت از مسئولان
صیدی از ادارهکل ورزش و جوانان استان، هیأت فوتبال کردستان و سایر مسئولان خواست حمایت بیشتری از فوتبال بانوان داشته باشند و گفت: هرچند تاکنون کمکهایی به این حوزه انجام شده، اما این حمایتها متناسب با نیاز تیمها نبوده و برای استمرار فعالیت در سطح ملی کافی نیست.
وی تأکید کرد: موفقیت تیمهای ورزشی نیازمند همراهی مسئولان، تأمین منابع مالی و ایجاد زیرساختهای مناسب است.
هدف؛ تثبیت جایگاه نماینده کردستان در لیگ کشور
مدیرعامل باشگاه سیروان دهگلان با اشاره به اعزام تیم دختران زیر ۱۷ سال این باشگاه به مسابقات لیگ برتر نوجوانان کشور که از ۱۶ تا ۲۰ مردادماه به میزبانی شیراز و با حضور ۱۱ تیم برگزار میشود، گفت: تمامی هماهنگیهای لازم برای اعزام، اسکان و حضور بازیکنان انجام شده تا تیم بدون دغدغه در مسابقات شرکت کند.
وی در پایان اظهار کرد: برنامه باشگاه، حفظ این تیم در سطح نخست فوتبال کشور و فراهم کردن زمینه حضور مستمر نماینده شایسته کردستان در لیگهای برتر فوتبال بانوان است و امیدواریم با حمایت مسئولان و بخش خصوصی، این هدف محقق شود.