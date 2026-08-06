باشگاه خبرنگاران جوان - علیاکبر پورجمشیدیان، رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی در حاشیه بازدید از مرز مهران و در جمع خبرنگاران، ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سیدالشهدا (ع) و قدردانی از تلاشهای شبانهروزی خادمان این رویداد عظیم، اظهار کرد: عملکرد امسال درخشانترین، امنترین و سالمترین دوره برگزاری مراسم اربعین بود.
وی گفت: تا ساعت ۱۰ صبح امروز، ۳ میلیون و ۳۷۷ هزار زائر از مرزهای کشور عازم عتبات عالیات شدهاند و ۳ میلیون و ۱۷ هزار نفر نیز به میهن بازگشتهاند. هماکنون ۳۶۰ هزار زائر همچنان در عراق حضور دارند که در ساعات آتی به کشور بازخواهند گشت.
رئیس پلیس آگاهی استان مازندران با تأکید بر حجم بیسابقه عملیات جابهجایی زائران در پایانه مرزی برکت عنوان کرد: در زمان اوج ترددها، روزانه بیش از ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس در این پایانه فعال بودهاند که به معنای ورود یک دستگاه اتوبوس در هر ثانیه به پایانه است، آماری که حتی از مجموع تردد نوروزی در چهار پایانه اصلی پایتخت نیز فراتر بوده و یکی از بزرگترین عملیاتهای حملونقل جهان را در این مرز رقم زده است.
پورجمشیدیان با تجلیل از میزبانی شایسته استانهای مرزی از جمله ایلام، خوزستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی، به حضور پرشور موکبهای اهل سنت و اقلیتهای مذهبی نظیر ارامنه و آشوریان اشاره کرد. پورجمشیدیان افزود که در مرزهایی همچون باشماق و تمرچین، موکبهای اهل سنت از استانهای گلستان و سایر مناطق شمالی، خدمات ارزشمندی به زائران ارائه دادند که شایسته تقدیر است.
رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به رویکرد فرهنگی امسال، از استقبال بینظیر زائران از آیینهای عاشورایی خبر داد. شعار محوری اربعین ۱۴۰۵ با عنوان «مثلی لایُباعُ إلاّ بالجهاد»، برگرفته از کلام امام حسین (ع)، با اجرای مراسمهای آیینی از جمله نمایش چمرخانی توسط عشایر استان ایلام در پایانه برکت، جلوهای باشکوه به این ایام بخشید.
پورجمشیدیان موفقیتهای حاصله در کاهش مشکلات زائران را نتیجه تعامل سازنده وزارت امور خارجه، سفارت ایران در عراق و تلاشهای استانداران مرزی، بهویژه استاندار ایلام در هماهنگی با مقامات استان واسط عراق دانست.
وی با ابراز خرسندی از کاهش کمسابقه تلفات و مصدومیتها نسبت به سالهای گذشته، تصریح کرد که امسال با برقراری بالاترین سطح امنیت در دو سوی مرز و کاهش حوادث جادهای و پزشکی، میزبانی مطلوبی رقم خورد.
رئیس ستاد مرکزی اربعین همچنین ضمن تبریک روز خبرنگار، از همکاری رسانهها و صداوسیما در اطلاعرسانی دقیق و بهموقع توصیههای این ستاد قدردانی کرد.
منبع: تسنیم