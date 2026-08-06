باشگاه خبرنگاران جوان - این واحد تولیدی که در قالب طرح «اینوا» با سرمایهگذاری ۸۰۰ میلیارد تومانی احداث شده است، با هدف توسعه صنایع تبدیلی بخش دامپروری و افزایش ارزش افزوده محصولات لبنی به بهرهبرداری رسید.
استاندار آذربایجانغربی در مراسم افتتاح این واحد تولیدی با تأکید بر نقش صنایع تبدیلی در پایداری اقتصادی گفت: سرمایهگذاری در بخشهای استراتژیک مانند صنایع تبدیلی لبنی، گامی بلند در جهت کاهش خامفروشی و تقویت تولید داخلی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در این نشست با اشاره به اهمیت این پروژه در تأمین امنیت غذایی منطقه، اظهار داشت: «این واحد با ایجاد اشتغال مستقیم برای ۶۰ نفر، یکی از نقاط قوت جدید در زنجیره تأمین محصولات پروتئینی و لبنی استان محسوب میشود که میتواند نقش مؤثری در پایداری اقتصادی روستایی و کاهش وابستگی به واردات داشته باشد.
اجرای این پروژه در راستای سیاستهای دولت مبنی بر تبدیل ظرفیتهای تولیدی استان به فرصتهای پایدار سرمایهگذاری و تقویت زیرساختهای تولید مواد غذایی استراتژیک انجام گرفته است.