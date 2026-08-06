باشگاه خبرنگاران جوان - رسول اسدی، رئیس فدراسیون دوچرخهسواری جمهوری اسلامی ایران، در نشست هیئت اجرایی کنفدراسیون دوچرخهسواری آسیا که در کوالالامپور مالزی برگزار شد، حضور یافت.
این نشست با حضور رئیس کنفدراسیون و اعضای هیئت اجرایی برگزار شد و در آن مهمترین موضوعات مربوط به توسعه دوچرخهسواری در قاره آسیا، برنامههای پیشروی کنفدراسیون و راهکارهای ارتقای سطح این رشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین اعضای هیئت اجرایی کنفدراسیون دوچرخهسواری آسیا درباره برنامههای توسعهای، تقویت همکاری میان فدراسیونهای عضو و مسیر پیشرفت این رشته در سطح قاره به تبادل نظر پرداختند.
حضور رئیس فدراسیون دوچرخهسواری ایران در این نشست، در راستای تعامل با نهادهای بینالمللی و پیگیری برنامههای مرتبط با توسعه دوچرخهسواری در سطح آسیا انجام شد.