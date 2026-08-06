رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری ایران با حضور در نشست هیئت اجرایی کنفدراسیون آسیا، در بررسی برنامه‌های توسعه‌ای و مسیر پیشرفت این رشته در سطح قاره مشارکت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسول اسدی، رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری جمهوری اسلامی ایران، در نشست هیئت اجرایی کنفدراسیون دوچرخه‌سواری آسیا که در کوالالامپور مالزی برگزار شد، حضور یافت.

این نشست با حضور رئیس کنفدراسیون و اعضای هیئت اجرایی برگزار شد و در آن مهم‌ترین موضوعات مربوط به توسعه دوچرخه‌سواری در قاره آسیا، برنامه‌های پیش‌روی کنفدراسیون و راهکار‌های ارتقای سطح این رشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین اعضای هیئت اجرایی کنفدراسیون دوچرخه‌سواری آسیا درباره برنامه‌های توسعه‌ای، تقویت همکاری میان فدراسیون‌های عضو و مسیر پیشرفت این رشته در سطح قاره به تبادل نظر پرداختند.

حضور رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری ایران در این نشست، در راستای تعامل با نهاد‌های بین‌المللی و پیگیری برنامه‌های مرتبط با توسعه دوچرخه‌سواری در سطح آسیا انجام شد.

برچسب ها: دوچرخه سواری ، وزارت ورزش و جوانان
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