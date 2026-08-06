باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که پاکستان امیدوار است توافق بر سر تنگه هرمز منجر به از سرگیری مذاکرات آمریکا و ایران تحت یادداشت تفاهمی شود که اسلام‌آباد به میانجیگری آن کمک کرد.

طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان به خبرنگاران گفت: «ما امیدواریم که توافق بر سر تنگه هرمز راه را برای ادامه گفتگوها به ویژه از سرگیری مذاکرات در سطح فنی بین ایران و ایالات متحده هموار کند.»

در رابطه با جنگ آمریکا و ایران، طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در نشست خبری هفتگی خود گفت: «ما همچنان در حال تعامل با سایر کشور‌ها در مورد بحران خاورمیانه و وضعیت هرمز هستیم. تلاش‌های دیپلماتیک ما برای دستیابی به یک راه حل جامع و پایدار در مورد تنگه هرمز ادامه دارد.»

نخست وزیر پاکستان در حالی به عربستان سعودی سفر می‌کند که تلاش‌های میانجیگری ادامه دارد.

محمد شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان امروز برای گفت‌و‌گو در مورد تحکیم روابط دوجانبه پاکستان و عربستان سعودی و تبادل نظر در مورد تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به عربستان سعودی سفر خواهد کرد. شریف با شاهزاده محمد بن سلمان آل سعود، ولیعهد و نخست وزیر عربستان سعودی دیدار خواهد کرد.

این سفر رسمی دو روزه شامل هیئتی متشکل از معاون نخست وزیر/وزیر امور خارجه پاکستان، رئیس ستاد ارتش و رئیس نیرو‌های دفاعی و همچنین سایر وزرا خواهد بود.

منبع: الجزیره