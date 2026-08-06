مدیرعامل شرکت توانیر گفت: تا امروز نزدیک به ۲۷ میلیارد تومان پاداش برای گزارش ماینر‌های غیرمجاز به مردم پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اله داد روز پنجشنبه در مانور سراسری طرح ملی مهتاب (مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق) در الیگودرز بدون اشاره به سهم کنونی کشور در ماینینگ جهانی افزود: یکی از ذینفعان اصلی کاهش تلفات، مردم هستند و تاکنون ۲۷ میلیارد تومان پاداش برای کشف و شناسایی ماینرها ( دستگاه استخراج رمز ارز) پرداخت شده که رشد چشمگیری داشته است.

وی همچنین نقش دستگاه های امنیتی، نظامی و قضایی را در شناسایی متخلفان و کشف ماینرها در کنار تلاش برق بانان موثر دانست و ادامه داد: برق های غیرمجاز برای استفاده از باغ ویلا، خوش نشین، برخی اصناف و واحدهای دامداری آفت شبکه برق و انرژی کشور هستند.

اله داد تصریح کرد: با توجه به نقش انرژی در ایجاد ارزش افزوده، در جنگ اخیر اهمیت انرژی بیش از پیش نمایان شد.

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط ایجاد شده ممکن است در تابستان و حتی زمستان با محدودیت مصرف گاز در کشور مواجه شویم بنابراین همه باید کمک کنند تا وضعیت بهتری داشته باشیم.

منبع: ایرنا

برچسب ها: ارز دیجیتال ، شرکت توانیر
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