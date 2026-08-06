مدیر جهاد کشاورزی ساری از قلع وقمع بنای ۱۲۰ مترمربعی غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: در اجرای احکام قضایی و در چارچوب ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، با برنامه‌ریزی و هماهنگی انجام‌شده و بر اساس رأی قطعی صادره از سوی مراجع قضایی، یک فقره بنای غیرمجاز به مساحت ۱۲۰ مترمربع در حوزه عمل مرکز جهاد کشاورزی اسفیوردشوراب شهرستان ساری قلع‌وقمع شد.

او افزود: اجرای این احکام با هدف صیانت از اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و حفظ بستر تولید بخش کشاورزی انجام می‌شود و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری با هرگونه تخلف در این حوزه، مطابق قانون و با هماهنگی دستگاه قضایی برخورد قاطع خواهد کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از شهروندان خواست پیش از هرگونه اقدام برای ساخت‌وساز یا تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغی، نسبت به اخذ مجوز‌های قانونی اقدام کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و قضایی جلوگیری شود.