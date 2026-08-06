باشگاه خبرنگاران جوان - کنعانی مقدم، کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: خطای محاسباتی آلسعود در یمن و آغاز جنگ، باعث شد امروز یمنیها عملیات «محاصره علیه محاصره» را بدون هیچ خط قرمزی دنبال کنند.
بابالمندب و تنگه هرمز دو لبه قیچی هستند که بحران انرژی را در جهان رقم میزنند؛ ۲۰ درصد انرژی از تنگه هرمز و حدود ۳۰ درصد از بابالمندب عبور میکند.
آلسعود با طناب پوسیده ترامپ وارد این ماجراجویی شد و اکنون گرفتار است؛ آمارها نشان میدهد نزدیک به ۳۵ کشتی نفتکش سعودی تاکنون یا مسیرشان را تغییر دادهاند یا مورد هدف قرار گرفتهاند.
پس این دو تنگه را محکم بگیرید