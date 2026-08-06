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باب‌المندب و تنگه هرمز، دو لبه قیچی بحران انرژی در جهان هستند + فیلم

کارشناس مسائل غرب آسیا گفت که عملیات «محاصره علیه محاصره» توسط یمنی‌ها بدون خط قرمز، باب‌المندب و تنگه هرمز را به دو لبه قیچی بحران انرژی جهان تبدیل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کنعانی مقدم، کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: خطای محاسباتی آل‌سعود در یمن و آغاز جنگ، باعث شد امروز یمنی‌ها عملیات «محاصره علیه محاصره» را بدون هیچ خط قرمزی دنبال کنند.

باب‌المندب و تنگه هرمز دو لبه قیچی هستند که بحران انرژی را در جهان رقم می‌زنند؛ ۲۰ درصد انرژی از تنگه هرمز و حدود ۳۰ درصد از باب‌المندب عبور می‌کند.

آل‌سعود با طناب پوسیده ترامپ وارد این ماجراجویی شد و اکنون گرفتار است؛ آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۳۵ کشتی نفتکش سعودی تاکنون یا مسیرشان را تغییر داده‌اند یا مورد هدف قرار گرفته‌اند.

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
باب‌المندب و تنگه هرمز دو لبه قیچی هستند که بحران انرژی را در جهان رقم می‌زنند
پس این دو تنگه را محکم بگیرید
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