باشگاه خبرنگاران جوان - کنعانی مقدم، کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: خطای محاسباتی آل‌سعود در یمن و آغاز جنگ، باعث شد امروز یمنی‌ها عملیات «محاصره علیه محاصره» را بدون هیچ خط قرمزی دنبال کنند.

باب‌المندب و تنگه هرمز دو لبه قیچی هستند که بحران انرژی را در جهان رقم می‌زنند؛ ۲۰ درصد انرژی از تنگه هرمز و حدود ۳۰ درصد از باب‌المندب عبور می‌کند.

آل‌سعود با طناب پوسیده ترامپ وارد این ماجراجویی شد و اکنون گرفتار است؛ آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۳۵ کشتی نفتکش سعودی تاکنون یا مسیرشان را تغییر داده‌اند یا مورد هدف قرار گرفته‌اند.