باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا، از ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال محور چالوس خبر داد و اعلام کرد تردد در سایر محور‌های مواصلاتی کشور و مرز‌های زمینی روان است.

وی گفت: در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است؛ این در حالی است که تردد در محور‌های هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

به گفته جانشین پلیس راه راهور فراجا، در محور چالوس مسیر شمال به جنوب نیز تردد بدون مشکل در جریان بوده و محور‌های شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

سرهنگ محبی همچنین درباره آخرین وضعیت ترافیکی مرز‌ها اظهار کرد: تردد در محور‌های منتهی به مرز‌های مهران، چذابه، تمرچین، شلمچه، خسروی و باشماق روان است. همچنین در محور ایلام–سرابله–حمیل و مسیر مرز مهران–ایلام نیز مشکل ترافیکی خاصی گزارش نشده است.

وی در ادامه از انسداد محور بندرعباس–لار در محدوده کلمتعلی خبر داد و افزود: تردد در این مسیر از طریق مسیر جایگزین کهورستان، منبع آب و بندرعباس انجام می‌شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد رانندگان پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و با رعایت قوانین رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.

منبع: پلیس