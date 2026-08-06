سرپرست بازرسی اتاق اصناف قم با اشاره به افزایش قیمت مرغ در هفته اخیر، از افت کیفی این محصول خبر داد و علت آن را رعایت نشدن اصول بارگیری در مبدأ دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -بررسی‌های میدانی از برخی واحدهای صنفی عرضه‌کننده مرغ در قم، حاکی از مشاهده مواردی از کاهش کیفیت در محصولات عرضه‌شده است که فروشندگان آن را به نحوه بارگیری در مبدأ مرتبط می‌دانند؛ این موضوع همزمان با افزایش نرخ‌ها در روزهای اخیر، توجه مشتریان را به خود جلب کرده است.

علی یوسفی، سرپرست بازرسی و نظارت اتاق اصناف قم، ذر گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به قیمت های جاری بازار مرغ در استان، از افزایش قیمت ها در روزهای پایانی هفته گذشته خبر داد و تأکید کرد :این افزایش قیمت با افت محسوس کیفیت همراه شده است.

به گفته او، قیمت مرغ بهاران درب مرغداری ۳۱۰ هزار تومان تعیین شده که با احتساب کرایه حمل و سود مصوب، به ۳۳۰ هزار تومان در سطح خردهفروشی میرسد. این نرخ در حالی اعلام می شود که قیمت مرغ با برند «ماکیان» که در استان قم تولید و در ساوه کشتار می شود، پایینتر گزارش شده و با قیمت خرید ۲۹۷ هزار تومانی و افزودن حدود ۸ هزار تومان سود، به مبلغ ۳۰۷ هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد .

سرپرست بازرسی اتاق اصناف قم تصریح کرد : بر اساس گزارش های دریافتی از واحدهای صنفی و مشتریان، کیفیت مرغ های موجود مطلوب نیست. علت اصلی این مشکل، رعایت نشدن اصول صحیح بارگیری در زمان حمل محموله ها عنوان شده که منجر به شکستگی اجزای مرغ و ایجاد سیاهی در بافت آن می شود.

با توجه به افزایش قیمت مرغ بهاران در قم از مرز ۳۳۰ هزار تومان، این نرخ همچنان پایینتر از قیمت های مصوب کشوری است، اما نگرانی اصلی نه در عدد قیمت، که در کیفیت نزولی محصول و تأثیر آن بر سلامت مصرف کننده نهفته است. کارشناسان توصیه می کنند تغییر رنگ بافت به سمت سیاهی و وجود شکستگی در اجزای مرغ از نشانه های بارز عدم رعایت استانداردهای حملونقل و نگهداری است که می تواند سلامت گوشت را تحت تأثیر قرار دهد .