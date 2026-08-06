پلیس به فیک نیوزها و بازنشرِ ویدئوهایِ تکراری از سخنگوی فراجا واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دفتر سخنگوی فراجا اعلام کرد: در چند روز اخیر فیلمی قدیمی و مربوط به " اردیبهشت سال ۱۴۰۳ " از سخنگوی فراجا در خصوص مسائل اجتماعی و برخورد با هنجار شکنان به عنوان اظهاراتِ جدید در برخی رسانه‌ها منتشر شده است. همچنین فیک نیوزهایِ متعددی با استفاده از هوش مصنوعی در خصوص موضوعاتِ پوشش و عفاف و حجاب به نقل از سردار منتظرالمهدی در برخی از صفحات شبکه‌های اجتماعی مشاهده شده است. 

مجددا تأکید می‌گردد که این محتوا‌ها تماما جعلی و ساخته هوش مصنوعی یا قدیمی و بازنشر از زمان‌های گذشته بوده و شهروندان گرامی صرفا اخبار و اطلاعات پلیس را از وب‌گاه خبری https://news.police.ir/ یا مراجع رسمی خبری در کشور دنبال نمایند.

برچسب ها: فراجا ، پلیس ، فیک نیوز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۶ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
یعنی باهاشون برخورد نمی کنید!!!!!!!!!!!!
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