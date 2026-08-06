باشگاه خبرنگاران جوان - دفتر سخنگوی فراجا اعلام کرد: در چند روز اخیر فیلمی قدیمی و مربوط به " اردیبهشت سال ۱۴۰۳ " از سخنگوی فراجا در خصوص مسائل اجتماعی و برخورد با هنجار شکنان به عنوان اظهاراتِ جدید در برخی رسانه‌ها منتشر شده است. همچنین فیک نیوزهایِ متعددی با استفاده از هوش مصنوعی در خصوص موضوعاتِ پوشش و عفاف و حجاب به نقل از سردار منتظرالمهدی در برخی از صفحات شبکه‌های اجتماعی مشاهده شده است.

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