باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال در نقل و انتقالات تابستانی نتوانست بازیکنی جذب کنذ و چند بازیکن را نیز از دست داد و این در حالی است که باید در لیگ نخبگان آسیا نیز به میدان برود.
همزمانی بازیهای آسیایی ناگویا با شروع لیگ نخبگان آسیا، استقلال را با مشکل کمبود بازیکن روبهرو کرده است. در صورت حضور سعید سحرخیزان، اسماعیل قلیزاده و امیرمحمد رزاقینیا در تیم ملی امید، این سه نفر بازی نخست استقلال در لیگ نخبگان را از دست میدهند.
با توجه به بسته بودن پنجره نقلوانتقالات، این غیبت میتواند برای کادر فنی دردسرساز باشد. باشگاه استقلال از فدراسیون خواسته این بازیکنان پس از بازی اول آسیایی تیم، به اردوی تیم ملی امید ملحق شوند. همچنین احتمال دعوت بازیکنان دیگری مانند زلیخایی و زمانی نیز وجود دارد که میتواند تعداد غایبان استقلال را بیشتر کند.