باشگاه خبرنگاران جوان- نرگس عسگری رییس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی چهارمحال و بختیاری گفت: در پی وقوع حادثه غرق‌شدگی در شهر طاقانک، نیرو‌های امدادی و اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، ۲ مرد ۳۷ و ۳۲ ساله دچار غرق‌شدگی شدند و با وجود تلاش نیرو‌های امدادی برای نجات آنها، هر ۲ نفر جان خود را از دست دادند.

رییس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی چهارمحال و بختیاری از شهروندان خواست از شنا کردن و ورود به منابع آبی غیرایمن به‌طور جدی خودداری کنند چرا که این این منابع به دلیل عمق زیاد، لغزندگی و نبود امکانات ایمنی و نجات، می‌توانند در مدت کوتاهی به حادثه‌ای مرگبار تبدیل شوند.

عسگری تاکید کرد: آگاهی خانواده‌ها، به‌ویژه نظارت بر کودکان و نوجوانان، رعایت نکات ایمنی و پرهیز از ورود افراد غیرمسوول به منابع آبی، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث ناگوار دارد.

منبع: مرکز روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی چهارمحال وبختیاری