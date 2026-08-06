باشگاه خبرنگاران جوان- نرگس عسگری رییس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی چهارمحال و بختیاری گفت: در پی وقوع حادثه غرقشدگی در شهر طاقانک، نیروهای امدادی و اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در این حادثه، ۲ مرد ۳۷ و ۳۲ ساله دچار غرقشدگی شدند و با وجود تلاش نیروهای امدادی برای نجات آنها، هر ۲ نفر جان خود را از دست دادند.
رییس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی چهارمحال و بختیاری از شهروندان خواست از شنا کردن و ورود به منابع آبی غیرایمن بهطور جدی خودداری کنند چرا که این این منابع به دلیل عمق زیاد، لغزندگی و نبود امکانات ایمنی و نجات، میتوانند در مدت کوتاهی به حادثهای مرگبار تبدیل شوند.
عسگری تاکید کرد: آگاهی خانوادهها، بهویژه نظارت بر کودکان و نوجوانان، رعایت نکات ایمنی و پرهیز از ورود افراد غیرمسوول به منابع آبی، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث ناگوار دارد.
منبع: مرکز روابط عمومی اورژانس پیشبیمارستانی چهارمحال وبختیاری