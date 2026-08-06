باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز، در تشریح این پروژه‌ها، به اهمیت ویژه‌ای که مدیریت شهری برای ورودی‌های شهر قائل است، اشاره و اظهارداشت: ورودی‌های شهر نقش مهمی در برجسته ساختن تصویر شهر ایفا می‌کنند و اجرای پروژه‌هایی که منجر به رفاه هرچه بیشتر شهروندان و مراجعه‌کنندگان و همچنین زیباسازی آن ورودی شود، بسیار مهم است.

او افزود: باید تلاش کرد تا مبادی ورودی شهر تصویری خوشایند از شهر در ذهن مسافران و گردشگران ایجاد کنند.

شهردار شیراز با بیان اینکه یکی از پروژه‌های در دست اجرا، عملیات روکش آسفالت ورودی جنوبی شهر از سمت بوشهر است، تصریح کرد: این مسیر که از تقاطع غیرهم‌سطح استاد بهمن‌بیگی تا تقاطع امام حسن (ع) را در بر می‌گیرد، به دلیل تردد بالای مسافران و شهروندان، از اولویت‌های ویژه شهرداری در بحث ساماندهی است.

اسدی اعلام کرد: به دلیل نامناسب بودن وضعیت آسفالت ورودی شهر از سمت بوشهر، شهرداری شیراز مبادرت به اجرای روکش آسفالت این ورودی به صورت رفت و برگشت کرد تا ضمن بهبود وضعیت این مسیر و بهسازی آن، بحث زیباسازی این ورودی نیز مد نظر باشد.

او افزود: متراژ روکش آسفالت در این ورودی پرتردد حدود ۷۰ هزار متر مربع است که به صورت دو مسیر رفت و برگشت اجرا شده است.

سکاندار مدیریت شهری شیراز با اشاره به جزئیات این پروژه توضیح داد: بخشی از مسیر برگشت، از مقابل شهرک مهدیه تا قسمتی از مسیر، به دلیل اجرای طرح خط فاضلاب از سوی شرکت آبفا، فعلاً به زمان دیگری موکول شده است و پس از اتمام عملیات زیرساختی، روکش آسفالت آن نیز تکمیل خواهد شد.

ورودی شمال‌غرب؛ از زیرگذر گویم تا بزرگراهی با چهره‌ای جدید

شیراز علاوه بر ورودی بوشهر، دارای سه ورودی دیگر است که مدیریت شهری توجه ویژه‌ای به آنها داشته است. شهردار شیراز با اشاره به اقدامات انجام شده در ورودی خلیج‌فارس گفت: بحث ساماندهی و بهسازی این ورودی را انجام دادیم و بخش تکمیلی آن نیز در ابتدای سال انجام شد.

او گفت: اما شاید جذاب‌ترین بخش تحولات، مربوط به ورودی شمال‌غرب شیراز باشد، پروژه عظیم زیرگذر گویم که به عنوان بزرگترین زیرگذر نیمه‌مسقف کشور شناخته می‌شود، نه تنها به کاهش ترافیک و تسهیل عبور و مرور کمک شایانی کرده، بلکه چهره این ورودی را از لحاظ زیبایی بصری دگرگون ساخته است.

اسدی در این رابطه خاطرنشان کرد: زیرگذر گویم علاوه بر بحث کاهش ترافیک، وجهه‌بخشی خوبی به این ورودی داشته است.

او به عملیات تعریض محور بزرگراه آیت‌الله علوی در این ورودی و در امتداد زیرگذر گویم نیز اشاره کرد و افزود: شهرداری شیراز عملیات تعریض این محور به طول ۲ کیلومتر و عرض ۶ متر را با هدف تسهیل در عبور و مرور شهروندان، ایمن‌سازی مسیر و روان‌سازی ترافیک انجام داد.

به گفته شهردار کلان‌شهر شیراز، بزرگراه آیت‌الله علوی در کنار زیرگذر گویم، نقش ارزنده‌ای در ارتقای وضعیت محور شمال‌غربی ایفا کرده است. یکی از اقدامات شاخص در مسیر ورودی شمال‌غرب (بزرگراه آیت‌الله علوی)، جمع‌آوری گاردریل‌های قدیمی و جایگزینی آن با اجرای رفوژ میانی با سنگ مالون است، این تغییر علاوه بر افزایش ایمنی، زیبایی خاصی به این محور بخشیده است.

اسدی دراین باره نیز گفت: زیباسازی ورودی شهر نقش بسزایی در خلق ذهنیت خوب در نزد مراجعه‌کنندگان و به‌ویژه گردشگران ایفا می‌کند و در این راستا، ایجاد رفوژ میانی با سنگ مالون به‌جای گاردریل‌های قدیمی به منظور زیباسازی هرچه بیشتر این مسیر انجام شده است و ان‌شاءالله در تلاش هستیم که بحث روکش آسفالت محور بزرگراهی آیت‌الله علوی همچون دیگر ورودی‌های شهر در دستور کار قرار گیرد.

شهردار شیراز همچنین از تداوم عملیات روکش آسفالت در نقاط مختلف شهر خبر داد و گفت: پس از اجرای عملیات روکش آسفالت بزرگراه حسینی‌الهاشمی، کمربندی شیراز، محور فرصتیان و خیابان‌های بنی‌هاشمی و محراب و...، که اخیراً انجام شده است، در حال حاضر عملیات روکش آسفالت بلوار باهنر جنوبی به متراژ ۵۰ هزار متر مربع از میدان پارسه تا کمربندی شیراز در حال اجرا است.

او با اشاره به طرح جهش آسفالت که در سطح شهر اجرا می‌شود، گفت: بیش از ۲.۶ میلیون مترمربع از معابر شهر تا پایان سال ۱۴۰۵ تحت پوشش این طرح قرار خواهد گرفت و با ادامه این روند، معابر متعددی از شهر شیراز تحت پوشش روکش آسفالت قرار می‌گیرند.

گفتنی است، مدیریت شهری شیراز با اجرای این پروژه‌ها، گام‌های بلندی در جهت عمران و آبادانی شهر، افزایش رفاه و آسایش شهروندان و در نهایت، خلق چهره‌ای ماندگار و زیبا از کلان‌شهر شیراز در ذهن مسافران و گردشگران برداشته است.

ورودی‌های یک شهر، نخستین قاب عکسی هستند که در ذهن هر مسافر و گردشگری نقش می‌بندند. شهرداری شیراز با هدف ارتقای رفاه شهروندان و ایجاد تصویری خوشایند از کلان‌شهر شیراز در اذهان بازدیدکنندگان، پروژه‌های گسترده‌ای را برای بهسازی، زیباسازی و ساماندهی مبادی ورودی این شهر اجرا کرده و یا در دست اجرا دارد.

منبع: شهردار شیراز