باشگاه خبرنگاران جوان- حیدر دشتی‌پور مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام از تردد ۹۷۴ هزار و ۱۰۵ خودرو در راه‌های استان از ابتدای ماه صفر تا روز گذشته خبر داد و گفت: در این مدت نزدیک به دو میلیون و ۸۰۰ هزار زائر اربعین برای سفر به عتبات عالیات عراق از گذرگاه مرزی مهران رفت و آمد کرده‌اند.

از این تعداد ۴۹۱ هزار و ۷۷۳ خودرو وارد استان شده‌اند و ۴۸۲ هزار و ۳۳۲ خودرو نیز محدوده جغرافیایی استان ایلام را ترک کرده‌اند.

وی افزود: پرترددترین جاده در این مدت مسیر ایلام به سرابله با ۵۳۵ هزار و ۴۳۹ مورد بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام یادآور شد: دوربین‌های شمارنده همچنین ۳۶۷ هزار و ۱۵۹ تردد را در جاده صالح آباد - ایلام به عنوان دومین مسیر پرتردد ثبت کرده‌اند.

دشتی‌پور بیان کرد: با توجه به روند پایانی بازگشت زائران اربعین همه تمهید‌های لازم برای مدیریت موج بازگشت و ارائه خدمات مناسب تا ورود آخرین زائر به کشور پیش‌بینی شده است.