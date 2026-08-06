باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گفته مقامات، تعداد کشتهشدگان سیل در ایالت آسام در شمال شرقی هند به ۹۵ نفر رسیده است. بیانیه اداره مدیریت بحران ایالت در اواخر چهارشنبه شب تایید کرد که تعداد کشتهشدگان ۹۵ نفر است.
هیمانتا بیسوا سارما، سروزیر آسام روز پنجشنبه در ایکس گفت که عملیات امدادرسانی با سرعت کامل ادامه دارد و اکنون بیش از ۱۹۰۰ مرکز توزیع امداد در سراسر ایالت به جوامع آسیبدیده خدمترسانی میکنند.
وی گفت: «تلاشهای بازسازی نیز در سراسر آسام تشدید شده است.» سارما خاطرنشان کرد که پنج نفر در سیل مفقود شدهاند. حدود ۱.۱ میلیون نفر در ۲۵ منطقه ایالت آسیب دیدهاند.
هند هر ساله، معمولاً از ژوئن تا سپتامبر، بارانهای موسمی شدیدی را تجربه میکند که اغلب باعث سیل و خسارات گسترده به اموال میشود.
از اوایل ژوئیه، بیش از ۱۶۰ نفر در حوادث مرتبط با باران در مناطق مختلف این کشور جان خود را از دست دادهاند.
منبع: آناتولی