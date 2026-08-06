باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد خلیلی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز از نزدیک شدن زمان بهرهبرداری سامانه هوشمند کارگران ساختمانی خبر داد و گفت: این سامانه با هدف ارتقای منزلت و کرامت شغلی کارگران ساختمانی، تسهیل دسترسی شهروندان به نیروی کار ماهر و توسعه خدمات هوشمند شهری، به مراحل پایانی آمادهسازی رسیده است.
او اظهار کرد: یکی از مهمترین رویکردهای مدیریت شهری در حوزه ساماندهی مشاغل، ایجاد بسترهای نوین برای ارائه خدمات شفاف، منظم و مبتنی بر فناوری است؛ از همین رو، سامانه هوشمند کارگران ساختمانی با هدف ایجاد تحول در نحوه معرفی و بهکارگیری نیروی کار و ارتقای کیفیت خدمات، در آستانه بهرهبرداری قرار گرفته است.
خلیلی با اشاره به اینکه راهاندازی این سامانه بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در دستور کار سازمان قرار گرفته است، افزود: همزمان با رونمایی از این سامانه، پنج نقطه در سطح شهر شیراز برای ساماندهی کارگران ساختمانی بهصورت رسمی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و فرآیند ساماندهی این قشر زحمتکش وارد مرحلهای نوین و مبتنی بر فناوری خواهد شد.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز با بیان اینکه این سامانه، زمینه ارتباط مستقیم و آسان میان شهروندان و کارگران ساختمانی را فراهم میکند، تصریح کرد: مهمترین دستاورد این طرح، ارتقای جایگاه اجتماعی و حرفهای کارگران ساختمانی، حفظ کرامت آنان و ایجاد فرصت برابر برای معرفی توانمندیها و مهارتهای شغلی است؛ موضوعی که میتواند نگاه جامعه به این قشر پرتلاش را نیز بیش از گذشته تقویت کند.
خلیلی ادامه داد: با راهاندازی این سامانه، فرآیند معرفی نیروی کار از شیوههای سنتی به بستری هوشمند، شفاف و قابل اعتماد منتقل خواهد شد؛ اقدامی که علاوه بر افزایش رضایتمندی شهروندان، به کاهش واسطهگری، ساماندهی فعالیت کارگران ساختمانی و ایجاد عدالت بیشتر در دسترسی به فرصتهای شغلی کمک خواهد کرد.
او تأکید کرد: نگاه مدیریت شهری به این سامانه صرفاً یک اقدام فناورانه نیست، بلکه تلاشی در راستای صیانت از شأن و منزلت کارگران ساختمانی و فراهمسازی بستری شایسته برای عرضه توانمندیهای آنان است. کارگران ساختمانی از سرمایههای ارزشمند عرصه عمران و آبادانی شهر هستند و بهرهگیری از فناوریهای نوین باید در خدمت ارتقای جایگاه و بهبود شرایط فعالیت این قشر زحمتکش قرار گیرد.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: این سازمان با توسعه خدمات هوشمند، مسیر ایجاد شهری منظمتر، کارآمدتر و برخوردار از خدمات نوین را دنبال میکند و راهاندازی این سامانه را گامی مؤثر در تحقق مدیریت هوشمند شهری، تکریم نیروی کار و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان میداند.
منبع: شهرداری شیراز