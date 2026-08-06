مدیرکل رفاه زائرین استانداری خراسان رضوی از آمادگی مشهدبرای میزبانی زائران با اسکان ۱.۲ میلیون زائرخبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الله شریعتمداری، مدیرکل هماهنگی رفاه زائرین استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن دهه پایانی صفر، شهر مشهد و خراسان رضوی برای میزبانی از زائران و عزاداران با ظرفیت اسکان یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، فعالیت یک هزار و ۸۰۰ موکب و تقویت ناوگان حمل‌ونقل برای خدمت‌رسانی به زائران آماده است.

وی افزود: نقش دستگاه‌های اجرایی استان در دهه پایانی صفر، هماهنگی، تسهیل‌گری و پشتیبانی از ظرفیت‌های مردمی شامل مواکب، هیئت‌های مذهبی، مساجد، حسینیه‌ها و تشکل‌های مردمی است تا خدمات‌رسانی مطلوبی به زائران انجام شود.

سخنگوی ستاد اربعین و دهه پایانی صفر خراسان رضوی درباره ظرفیت اسکان زائران گفت: بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار ظرفیت اسکان رسمی، موقت و اضطراری برای اقامت زائران پیش‌بینی شده و در صورت نیاز امکان افزایش این ظرفیت تا ۲ میلیون اقامت روزانه نیز وجود دارد.

شریعتمداری با اشاره به برنامه‌ریزی برای جابه‌جایی زائران تصریح کرد: ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای با ظرفیت بیش از یک هزار و ۸۰۰ دستگاه اتوبوس تقویت شده و در حوزه ریلی نیز با افزودن ۵۶ رام قطار، تعداد قطار‌های فعال به ۱۳۶ رام رسیده است که امکان جابه‌جایی روزانه ۶۴ هزار مسافر را فراهم می‌کند.

مدیرکل هماهنگی رفاه زائرین استانداری خراسان رضوی ادامه داد: بیش از یک هزار و ۸۰۰ موکب و ایستگاه خدمت‌رسان در مسیر‌های منتهی به مشهد و معابر شهری مستقر می‌شوند و برنامه‌ریزی لازم برای خدمت‌رسانی به زائران پیاده در هشت مسیر ورودی به مشهد مقدس انجام شده است.

وی درباره تأمین نیاز‌های پشتیبانی زائران بیان کرد:۱۰ هزار تن ارزاق عمومی برای تأمین نیاز زائران، هیئت‌های مذهبی، کاروان‌های پیاده و مواکب خدمت‌رسان توزیع می‌شود و غرفه‌های عرضه مستقیم کالا و نانوایی‌های سیار نیز در سطح شهر مشهد فعال خواهند شد.

شریعتمداری با اشاره به آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان تصریح کرد:۳۴ فرمانداری، ۸۳ بخشداری و ۹۶ شهرداری خراسان رضوی برای ارائه خدمات به زائران، به‌ویژه در مسیر‌های منتهی به مشهد، در آماده‌باش قرار دارند و تمهیدات ترافیکی، امدادی و خدمات شهری پیش‌بینی شده است.

مدیرکل هماهنگی رفاه زائرین استانداری خراسان رضوی از فعال شدن سامانه تلفنی ۳۷۰۴۵ برای اطلاع‌رسانی و راهنمایی زائران خبر داد و گفت: تمهیدات لازم برای خدمت‌رسانی به زائران خارجی در مرز دوغارون نیز پیش‌بینی شده است.

منبع:استانداری خراسان رضوی