فرمانده انتظامی داراب گفت: با تلاش کارشناسان پلیس فتا این فرماندهی، کلاهبردار میلیاردی شناسایی و در مرز باکو دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیدرحمان هاشمی در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: در پی وصول شکایتی به پلیس فتا مبنی بر کلاهبرداری از طریق یکی از اپلیکیشن‌های فروش کالا، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.

او افزود: در بررسی صورت گرفته مشخص گردید مالباخته آگهی فروش چندین دستگاه کشاورزی در برنامه دیوار را قرار داده که فرد کلاهبردار با وی تماس گرفته و خود را کارمند یکی از ادارات دولتی معرفی کرده و با جلب اعتماد فروشنده، تعدادی از دستگاه‌ها را به ارزش ۴۲ میلیارد ریال اخذ نموده و پس از آن تلفن همراه خود را خاموش کرده است.

رئیس پلیس داراب با بیان اینکه محل اختفای این فرد کلاهبردار در شمالی‌ترین نقطه کشور و مرز باکو شناسایی گردید، اذعان داشت: مامورین پلیس فتا شهرستان داراب جهت دستگیری این کلاهبردار به آدرس مذکور اعزام و در یک عملیات ضربتی متهم را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: متهم پس از اقرار به جرم خود برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

منبع: پلیس فارس