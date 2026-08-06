وزارت اطلاعات اعلام کرد: ۲۱ عامل موساد و ۴ شرور عضو باند‌های مسلح شرارت در استان کرمان شناسایی و بازداشت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است: ۲۱ مزدور مرتبط با سرویس جاسوسی و تروریستی رژیم صهیونیستی (موساد) در سلسله اقدامات اطلاعاتی- عملیاتی و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات استان کرمان شناسایی و بازداشت شدند.

این مزدوران اطلاعاتی از مراکز حساس و طبقه‌بندی شده در حوزه‌های نظامی، پدافندی را جمع‌آوری و برای این سرویس می‌فرستادند.

سربازان گمنام امام زمان (عج) چهار نفر از اشرار مسلح را هم در استان شناسایی و بازداشت کردند و از آنها شماری سلاح، مهمات جنگی و شکاری کشف و ضبط شده است.

همچنین در ادامه پیگیری برخورد قاطعانه وزارت اطلاعات با مزدوران فعال و اصلی کودتای دیماه ۱۴۰۴، از ۵ نفر از عناصر مسلح بازداشت شده این کودتا، ۴ قبضه سلاح جنگی، کشف و ضبط و برای رسیدگی تحویل دستگاه قضایی شد.

وزارت اطلاعات از مردم می‌خواهد هرگونه موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات به شماره تماس ۱۱۳ یا درگاه‌های رسمی این وزارتخانه، در پیام‌رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja۱۱۳@ (با تیک آبی) گزارش کنند.

منبع: وزارت اطلاعات 

برچسب ها: وزارت اطلاعات ، عامل موساد
خبرهای مرتبط
انهدام ۴ هسته‌ی عملیاتی گروهک تروریستی - تکفیری با دستگیری ۱۰ تروریست
انهدام ۴ هسته عملیاتی گروهک تروریستی ـ تکفیری/ بازداشت ۱۵ تروریست
قدردانی وزارت اطلاعات از حضور حماسی مردم در تشییع رهبر شهید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۳ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
دریای خزر چی شد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۴ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
اگر راست میگید محاکمه اینها رو علنی کنید تا مشخص بشه کی دشمن مردم هست
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
درود برشما جان برکفان عزیز وطن 🇮🇷💖
تمام این گروهک های تروریست که دستگیر می کنید فقط اعدام فقط اعدام .
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
درود خدا بر شما عزیزان در پناه خدا وقرآن
۹
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
نظامیان عزیز شما افتخار ما هستین
۸
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
روژان
۱۴:۲۳ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
درود بر شما فقط اعدام
۸
۲۲
پاسخ دادن
محسن رضایی: اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد
تصاویر جدید از پهپادهای منهدم‌شده آمریکا توسط سپاه
برخی افراد برای حضور با پوشش‌های ناهنجار در جامعه از خارج از کشور پول می‌گیرند/ خبرنگاری ادامه رسالت حضرت زینب (س) در تبیین حقیقت است
مدیریت سهام عدالت باید به مردم واگذار شود
برگزاری نشست خبری رئیس‌جمهور در روز شنبه
پیام تسلیت عراقچی در پی درگذشت ابوالقاسم قاسم‌زاده روزنامه‌نگار پیشکسوت
آذربایجان کتاب گشوده تاریخ ایران و مدرسه آزادگی و تمدن است
چارچوب کلی تفاهم با عمان مشخص شده است
آخرین اخبار
چارچوب کلی تفاهم با عمان مشخص شده است
تصاویر جدید از پهپادهای منهدم‌شده آمریکا توسط سپاه
برگزاری نشست خبری رئیس‌جمهور در روز شنبه
برخی افراد برای حضور با پوشش‌های ناهنجار در جامعه از خارج از کشور پول می‌گیرند/ خبرنگاری ادامه رسالت حضرت زینب (س) در تبیین حقیقت است
آذربایجان کتاب گشوده تاریخ ایران و مدرسه آزادگی و تمدن است
پیام تسلیت عراقچی در پی درگذشت ابوالقاسم قاسم‌زاده روزنامه‌نگار پیشکسوت
محسن رضایی: اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد
مدیریت سهام عدالت باید به مردم واگذار شود
قالیباف: واقعیت‌ها را بپذیرید و به تعهدات‌تان عمل کنید
مسعود پزشکیان: قیمت کالابرگ افزایش پیدا خواهد کرد/ سایپا و چند شرکت دیگر هم مثل ایران‌خودرو واگذار خواهند شد
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و موریتانی
اعلام پایان مراسم اربعین ۱۴۰۵