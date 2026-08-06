باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امیرحسین استقلال، رئیس جهاد دانشگاهی استان فارس، در نشست خبری امروز خود ضمن تشریح عملکرد این نهاد، از موفقیت‌های چشمگیر در حوزه‌های درمانی، اشتغال‌زایی و ارزیابی شایستگی‌های مدیریتی خبر داد.

او با اشاره به گذشت یک سال از آغاز خدمات درمانی تخصصی «پیسی» (ویتیلیگو) در مرکز درمانی جهاد دانشگاهی شیراز، نتایج حاصله را بسیار مؤثر خواند.

استقلال توضیح داد: فرآیند درمان در این مرکز با توقف گسترش بیماری و سپس بازسازی بافت‌های آسیب‌دیده از طریق سلول‌های بنیادی در بازه‌ای یک‌ماهه تا یک‌ساله صورت می‌گیرد.

رئیس جهاد دانشگاهی فارس همچنین از آغاز آزمایش‌های انسانی برای درمان یک بیماری مادرزادی با روش تزریق سلول‌های بنیادی خبر داد. اگرچه به دلیل محدودیت‌های قانونی و ملاحظات اخلاق پزشکی، نام این بیماری اعلام نشد، اما وی وعده داد که طی دو ماه آینده و پس از اتمام مراحل سه‌گانه تزریق، اخبار امیدبخشی در این زمینه منتشر خواهد شد.

او با اشاره به فعالیت ۲۲ واحد جهاد دانشگاهی در ۱۱ شهر استان، بر تغییر رویکرد آموزش‌ها به سمت مهارت‌های اشتغال‌زا تأکید کرد. برگزاری دوره‌های کاربردی نظیر دستیاری دندان‌پزشکی، نسخه‌پیچی، پرستاری و گوهرتراشی با هدف ورود سریع دانش‌آموختگان به بازار کار صورت می‌گیرد. در حوزه حکمرانی و اداری، جهاد دانشگاهی به‌عنوان تنها کانون رسمی ارزیابی شایستگی، سال گذشته مسئولیت سنجش و مصاحبه تخصصی بیش از ۳ هزار مدیر و کارمند دولت را بر عهده داشت.

استقلال برای صیانت از سلامت فرآیند، به چرخش ارزیابان میان استان‌ها اشاره کرد تا هرگونه شائبه در مسیر تبدیل وضعیت‌ها منتفی شود.

رئیس جهاد دانشگاهی فارس با اشاره به ایجاد پردیس پارک ملی صنایع نرم در شیراز، از حمایت این نهاد از کسب‌وکار‌های نوآور در حوزه‌های تولید محتوا، روان‌شناسی، نویسندگی و صنایع‌دستی خبر داد. همچنین در بخش رسانه‌ای و افکارسنجی، وی به فعالیت خبرگزاری‌های ایسنا، ایکنا و سیناپرس اشاره کرد و تأکید داشت که پیش‌بینی‌های مرکز افکارسنجی این نهاد در انتخابات گذشته، با واقعیت انطباق بالایی داشته است.

استقلال در پایان ضمن تبریک روز خبرنگار، آسیب‌شناسی وضعیت رسانه‌ای فارس را ضروری دانست و فقدان نظام جانشین‌پروری و نبود رشته علوم ارتباطات در دانشگاه‌های استان را دو چالش اساسی برشمرد که توسعه کمی و کیفی فضای رسانه‌ای فارس را با محدودیت مواجه کرده است.

او بر لزوم هم‌افزایی بیشتر رسانه‌ها برای استیفای حقوق عمومی و توسعه‌یافتگی استان تأکید کرد.

استقلال در پایان با یادآوری سال تأسیس جهاد دانشگاهی (۱۳۵۹) و توصیف آن به‌عنوان «مولود مبارک انقلاب»، یادآور شد که این نهاد طی ۴۶ سال گذشته، با اتکا به دانش بومی در حوزه‌های استراتژیک نظیر پزشکی و سلول‌های بنیادی، جایگاه ایران را در تراز کشور‌های پیشرو جهان ارتقا داده است.