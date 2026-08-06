باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر میعادفر در گفتوگو با رادیو اربعین با اشاره به اینکه نگرانیهای مربوط به گرمازدگی و ازدحام جمعیت در مراسم اربعین امسال بهخوبی مدیریت شد، اظهار کرد: اکنون مهمترین توصیه ما به زائران، رعایت نکات ایمنی در مسیر بازگشت است.
وی افزود: زائران، بهویژه افرادی که با خودروهای شخصی سفر میکنند، حتماً در طول مسیر استراحت کافی داشته باشند و با عجله رانندگی نکنند.
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: موکبها تا روز جمعه همچنان به زائران خدمات ارائه میکنند و افراد میتوانند در این موکبها استراحت کرده و سپس سفر خود را ادامه دهند تا با سلامت کامل به منازلشان برسند.
میعادفر تأکید کرد: هدف این است که زائران نه برای خود و نه برای سایر هموطنانی که در جادهها تردد میکنند، مخاطرهای ایجاد نکنند.
وی در پایان از تمامی دستاندرکاران خدمترسانی به زائران، از جمله عوامل رادیو اربعین، کمیتههای اجرایی و نیروهای امدادی قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با برنامهریزی بهتر، خدماترسانی به زائران در سالهای آینده بیش از پیش ارتقا یابد.