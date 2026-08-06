رئیس سازمان اورژانس کشور، با تأکید بر لزوم استراحت زائران در مسیر بازگشت، از افرادی که با خودروهای شخصی سفر می‌کنند خواست برای جلوگیری از حوادث استراحت کافی داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر میعادفر در گفت‌و‌گو با رادیو اربعین با اشاره به اینکه نگرانی‌های مربوط به گرمازدگی و ازدحام جمعیت در مراسم اربعین امسال به‌خوبی مدیریت شد، اظهار کرد: اکنون مهم‌ترین توصیه ما به زائران، رعایت نکات ایمنی در مسیر بازگشت است.

وی افزود: زائران، به‌ویژه افرادی که با خودرو‌های شخصی سفر می‌کنند، حتماً در طول مسیر استراحت کافی داشته باشند و با عجله رانندگی نکنند.

رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: موکب‌ها تا روز جمعه همچنان به زائران خدمات ارائه می‌کنند و افراد می‌توانند در این موکب‌ها استراحت کرده و سپس سفر خود را ادامه دهند تا با سلامت کامل به منازلشان برسند.

میعادفر تأکید کرد: هدف این است که زائران نه برای خود و نه برای سایر هموطنانی که در جاده‌ها تردد می‌کنند، مخاطره‌ای ایجاد نکنند.

وی در پایان از تمامی دست‌اندرکاران خدمت‌رسانی به زائران، از جمله عوامل رادیو اربعین، کمیته‌های اجرایی و نیرو‌های امدادی قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی بهتر، خدمات‌رسانی به زائران در سال‌های آینده بیش از پیش ارتقا یابد.

برچسب ها: زائران اربعین ، اورژانس
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