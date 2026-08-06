باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - حجتالاسلام والمسلمین علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اولویت اصلی این سازمان در حوزه تحول برنامه درسی، گفت: پس از اجرای آزمایشی کتابهای پایه اول در ۸ مدرسه در سال گذشته، امسال شاهد گسترش این طرح در ۲۰۰ مدرسه منتخب در سراسر کشور هستیم؛ همزمان، فرایند تولید کتب پایه دوم نیز با رویکرد تحولی در حال انجام است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با تاکید بر لزوم انطباق محتوای آموزشی با نیازهای روز، افزود: تغییرات اساسی در کتب پایه یازدهم رشتههای فنی و حرفهای اعمال شده که این بازنگری بر اساس تحولات فناوری و تغییرات مقتضی در بازار کار صورت گرفته است.
لطیفی افزود:در مواردی که فرصت چاپسپاری وجود داشت، بخشی از محتواها و حتی تصاویر پشت جلد برخی کتب با رویکرد بازتاب ارزشهای ملی و مذهبی، از جمله ادای احترام به شهیدان والامقام و نمادهای مقاومت، تغییر یافته است.
لطیفی با بیان اینکه ثبتسفارش کتابهای درسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از وضعیت مطلوبتری برخوردار است، تصریح کرد: با وجود چالشهایی نظیر ناترازی در تامین انرژی، قطعی برق و مشکلات نقدینگی در تامین مواد اولیه، مراحل نهایی چاپسپاری در حال انجام است و تلاش داریم با مدیریت شرایط، توزیع کتب در زمان مقرر بهطور کامل صورت گیرد.
رئیس سازمان پژوهش درباره رویکرد این سازمان به هوش مصنوعی گفت: در حال حاضر محتوای آموزشی مرتبط با هوش مصنوعی در دروسی مانند «کار و فناوری» و همچنین بخش جدیدی که به کتاب «سواد رسانهای» اضافه شده، گنجانده شده است. علاوه بر این، سال گذشته یک کتاب مستقل برای هوش مصنوعی در برخی هنرستانها تدوین شد. وی تاکید کرد که هدف اصلی، آموزش چگونگی استفاده درست از این ابزارها متناسب با نیاز آموزشی دانشآموزان است.
لطیفی تصریح کرد: این امر از دو مسیر در حال پیگیری است؛ نخست تغییر فرایند طراحی و آمادهسازی هنری در کتب جدیدالتالیف پایه اول و دوم که بازخوردهای مثبتی از معلمان و خانوادهها دریافت کرده است. دوم، تعامل با مجموعههای هنری برای بازطراحی هنری برخی کتب فعلی؛ بهعنوان نمونه، کتابهای پایه پنجم ابتدایی امسال با طراحی جدید بهصورت آزمایشی در برخی استانها توزیع میشود.
وی افزود: با توجه به افزایش حجم صفحات در طراحیهای جدید و محدودیتهای تامین کاغذ، تصمیم بر آن شد تا این کتب بهصورت محدود و آزمایشی توزیع شود تا پس از دریافت بازخوردهای لازم، برای تعمیم آن به کل کشور تصمیمگیری شود