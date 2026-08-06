باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - محمدرضا کنعانی مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، با اعلام این خبر گفت: با توجه به وقوع همزمان دو فقره حریق و شرایط منطقه، ظرفیت‌های عملیاتی در دو سطح زمینی و هوایی به‌کار گرفته شد تا از گسترش آتش جلوگیری و عملیات اطفا در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

او افزود: عملیات زمینی با حضور نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های همکار ادامه یافت و پشتیبانی هوایی نیز در نقاطی که دسترسی زمینی دشوار بود یا احتمال گسترش حریق وجود داشت، مورد استفاده قرار گرفت.

کنعانی با اشاره به تداوم حریق‌ها در هفته‌های اخیر، گفت: با احتساب حریق‌های امروز، از ۲۶ تیرماه تاکنون در مجموع ۱۲ فقره حریق در میانکاله رخ داده است. تکرار این حوادث، ضرورت تقویت پیشگیری، پایش مستمر، شناسایی سریع کانون‌های حریق و حفظ آمادگی کامل نیرو‌ها و دستگاه‌های مسئول را دوچندان کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران از همکاری اداره‌کل مدیریت بحران استانداری، فرمانداری بهشهر، دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های امدادی، شهرداری‌ها، جوامع محلی و تمامی عوامل مشارکت‌کننده در عملیات قدردانی کرد و بر استمرار عملیات تا اطفای کامل، پایش نقاط مهارشده و جلوگیری از شعله‌ورشدن مجدد آتش تأکید کرد.