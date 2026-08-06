گفته می‌شود که رئیس جمهور آمریکا از حامیان مالی خود خواسته است تا در سال ۲۰۲۸ از ونس حمایت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - واشنگتن پست روز پنجشنبه گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به حامیان مالی خود گفته است که تمایل دارد جی دی ونس، معاون رئیس جمهور در سال ۲۰۲۸ جانشین او شود.

به گفته دو فرد آگاه، ترامپ در جلسه‌ای با حامیان مالی خود که حدود دو هفته پیش در دفتر بیضی شکل کاخ سفید برگزار شد، اظهار داشت که "در نهایت، ما باید جی دی را انتخاب کنیم. " با این حال، یک منبع افزود که هنوز مشخص نیست که آیا ونس قصد خود را برای نامزدی اعلام خواهد کرد یا خیر.

این در حالی است که شش منبع دیگر به این رسانه گفتند که ترامپ هنوز به طور قطعی ونس را به عنوان جانشین خود انتخاب نکرده است و نظر او ممکن است تا سال ۲۰۲۸ تغییر کند.

 ظاهراً در طول جلسه با حامیان مالی، ترامپ با وجود اینکه ظاهراً از ونس حمایت کرده است، همچنان از شرکت‌کنندگان در مورد موضعشان در مورد مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، سوال کرده است. یک منبع کاخ سفید افزود که ترامپ ماه گذشته در مورد هر دو نفر با کارکنانش صحبت کرده است.

برچسب ها: دونالد ترامپ ، انتخابات آمریکا
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