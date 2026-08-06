باشگاه خبرنگاران جوان -حمزه امیریان مدیرکل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان اظهار کرد: این پروژه با ارزش روز بیش‌از یک هزار میلیارد تومان از سال ۱۴۰۲ آغاز شد و اکنون پس از تکمیل عملیات اجرایی، زیر بار ترافیک رفته است.

وی بیان کرد: در اجرای این طرح بیش‌از ۵۲۶ هزار مترمکعب عملیات خاکی انجام، ۹ دستگاه پل احداث، ۵۴ متر ابنیه فنی اجرا و بیش از ۱۷ هزار تن آسفالت مصرف شده که نشان‌دهنده حجم بالای عملیات عمرانی در این پروژه است.

وی افزود: بهره‌برداری از این محور نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد، کاهش زمان سفر، روان‌سازی ترافیک ورودی و خروجی چابهار و کاهش سوانح رانندگی خواهد داشت.

وی ادامه داد: با افتتاح این مسیر، دسترسی به بندر چابهار و مراکز حمل‌ونقل منطقه تسهیل شده و زمینه بهبود جابه‌جایی کالا و مسافر و توسعه کریدورهای ترانزیتی جنوب شرق کشور بیش از گذشته فراهم می‌شود.

امیریان گفت: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل از مهم‌ترین برنامه‌های راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان است و اجرای پروژه‌های چهارخطه‌سازی با هدف ارتقای ایمنی، کاهش تلفات جاده‌ای و پشتیبانی از توسعه اقتصادی سواحل مکران با جدیت دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت راهبردی چابهار در حوزه تجارت، ترانزیت و اقتصاد دریامحور، تکمیل محورهای ارتباطی این منطقه از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است و اجرای سایر قطعات این مسیر نیز طبق برنامه ادامه خواهد یافت

منبع استانداری سیستان و بلوچستان