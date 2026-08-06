باشگاه خبرنگاران جوان -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با اشاره به آخرین وضعیت طرحهای نهضت ملی مسکن گفت: بخش عمدهای از عملیات عمرانی و ساخت این واحدها به مرحله نهایی رسیده است و تمرکز اصلی استانداری در حال حاضر بر تسهیل فرآیندهای اداری و بانکی برای واگذاری واحدهای آماده به متقاضیان است.
خسرو سامری افزود: خوشبختانه با همت دستگاههای اجرایی و نظارت مستمر شورای مسکن استان، طرح نهضت ملی مسکن در قم به پیشرفت فیزیکی بالای ۹۳ درصد رسیده است.
برگزاری جلسات ویژه با بانکهای عامل برای رفع موانع تسهیلاتی
وی در خصوص چالشهای موجود در پرداخت تسهیلات بانکی، تصریح کرد: با پیگیریهای مستمر شورای مسکن استان، جلسات مشترک متعددی با حضور نمایندگان راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و مدیران عامل بانکهای استان برگزار شده است تا گرههای موجود در مسیر پرداخت تسهیلات بانکی باز شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم ادامه داد: بانکهایی که در این مسیر با چالشهای اجرایی مواجه بودند، طی این جلسات هماهنگیهای لازم را انجام دادند تا تشریفات بانکی و صدور دفترچههای قسط برای متقاضیانی که آورده خود را تکمیل کرده و مراحل واگذاری واحدها را پشت سر گذاشتهاند، با سرعت بیشتری انجام شود.
تحویل موقت واحدها برای تسریع در سکونت متقاضیان
وی با تأکید بر سیاست استان برای سرعتبخشی به واگذاریها، گفت: در تلاش هستیم تا با انجام سریع امور بانکی، متقاضیانی که فرآیند انتخاب واحد و تسویهحساب را تکمیل کردهاند، بتوانند واحدهای خود را به صورت موقت تحویل بگیرند.
سامری اضافه کرد: این اقدام با هدف ایجاد امکان برای انجام تعمیرات نهایی توسط پیمانکار و آمادهسازی واحدها برای سکونت قطعی مالکین انجام میشود.