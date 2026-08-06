مرکز رسانه قوه قضاییه، ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر شناسایی محل استقرار شهید علی لاریجانی، از طریق تماس تلفنی فرزند شهید را نادرست خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی طرح ادعایی از سوی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه محل استقرار شهید علی لاریجانی در جریان جنگ رمضان که منجر به شهادت وی و تعدادی از همراهانش شد، از طریق تماس تلفنی فرزند شهید با خانواده شناسایی شده است، پیگیری‌ها از پرونده قضایی تشکیل شده در مورد شهادت ایشان نشان می‌دهد این ادعا صحت ندارد.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، ادعای مطرح‌شده مبنی بر شناسایی محل استقرار شهید علی لاریجانی از طریق تماس تلفنی فرزند ایشان با خانواده، مورد تأیید نیست و بررسی‌های قضایی نیز چنین موضوعی را تأیید نمی‌کند.

گفتنی است در پی شهادت دکتر علی لاریجانی و فرزند ایشان در پی حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی پرونده قضایی در دادسرای تهران تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

منبع: میزان

برچسب ها: علی لاریجانی ، قوه قضاییه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۱ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
در مورد شهادت آقای رییسی هم تمام مسئولین انکار کردن و سمبل کردن تا این شد که شد.
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United States of America
ناشناس
۲۰:۱۳ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
چند وقت دکتر علی لاریجانی فرزندش. در خاک ارام گرفته 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 ده روز بعد امام خامنه‌ای شهید امام خامنه‌ای شهید نهم اسفند سال ۱۴۰۴ شهید شدن فک کنم ۱۵ اسفند دکتر لاریجانی شهید شدن 😭😭😭😭😭😭😭😭😭🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤✋️
۰
۰
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United States of America
ناشناس
۲۰:۰۶ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
اقد ییییییی که واسه اینا گریه کردم واسه بابا ننه. خودم گریه ندرم خدا میدونه 😭😭😭😭😭😭🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤😭😭😭😭😭🖤🖤🖤🖤🖤🖤
۰
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United States of America
ناشناس
۲۰:۰۴ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
اخیییی. خدا کشتووم. واسه. دکتر علی لاریجانی فرزندش 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 خدا لعنتتتتتتتتتتتتتتتتت. کنه. هرچی وطن فروش خاعن
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
اگه دروغ گفته، چرا باهاش برخورد علنی نمیشه؟ اگه راست گفته، چرا میگید دروغ میگه؟ تا کی تو مملکت ما حرف بی سند و مدرک زدن بدون هزینه و عقوبته؟
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ج ش
۱۷:۲۴ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
سلام
در این مملکت چه خبر است که هرروز خبری توسط اشخاصی از مراتب بالای قدرت اعلان عمومی می شود در رسانه و جریده و همان خبر توسط دیگرانی از همان مراتب بالای حکمرانی تکذیب می شود تکلیف چیست؟
راست کدام و دروغ کدام است؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
تا امثال رسایی وثابتی هستن نگران نباشید
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۵:۴۲ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
اتفاقا کاملا درسته
۰
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