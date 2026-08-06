دادستان تهران با تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضایی برای وصول تعهدات ارزی، از تهاتر ۱۶۷۳ میلیارد تومان از اموال شرکت‌های تراستی، وصول چندین میلیون دلار، یورو و درهم و توقیف گسترده اموال منقول و غیرمنقول این شرکت‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صالحی در تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه اعاده ارز به صورت نقدی گفت: در یک پرونده ۵۰ میلیون دلار، در پرونده‌ای دیگر ۵۵ میلیون یورو و در پرونده سوم نیز ۵۳ میلیون درهم وصول شده است.

دادستان تهران با اشاره به حجم گسترده اموال توقیف‌شده، جزئیات آن را به شرح زیر اعلام کرد: ۸۶ دستگاه خودروی لوکس، ۱۸۷ قطعه زمین به متراژ یک میلیون و ۸۶۸ هزار متر مربع، ۸۶ واحد آپارتمان در شهر‌های مختلف، چهار باب ویلا در لواسان، گیلان و مازندران و همچنین دو ملک کارخانه به متراژ ۳۲ هزار متر مربع توقیف شده است.

صالحی تأکید کرد روند توقیف و ضبط این اموال برای وصول ارز‌های واصل‌نشده، به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

منبع: میزان 

برچسب ها: دادستان تهران ، دادگستری
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