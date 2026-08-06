باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - انگلیس روز پنجشنبه ۱۹ مورد جدید را به فهرست تحریم‌های خود علیه روسیه اضافه کرد، از جمله ۱۳ فرد و نهاد و شش کشتی که متهم به حمایت از مسکو یا حمل محصولات انرژی روسیه هستند.

دفتر امور خارجه، کشور‌های مشترک‌المنافع و توسعه انگلیس اعلام کرد که این اقدامات تحت مقررات (تحریم‌ها) (خروج از اتحادیه اروپا) روسیه در سال ۲۰۱۹ اعمال شده است.

شش موسسه مالی روسی، بانک اوزون، بانک صادرات-واردات روسیه، بانک سنتر-اینوست، بانک رئالیست، بانک استاور و بانک تله‌پورت با مسدود کردن دارایی‌ها، محدودیت‌های خدمات امانی و تحریم‌های سلب صلاحیت مدیر هدف قرار گرفتند.

موسسات مالی انگلیس همچنین از حفظ روابط بانکی کارگزاری با بانک‌های فهرست شده یا پردازش پرداخت‌ها به، از یا از طریق آنها منع شده‌اند.

شرکت Northern Engineering LLC به دلیل فعالیت در بخش انرژی استراتژیک و مهم روسیه تحریم شد.

شرکت Frion Ship Management LLP مستقر در هند به دلیل حمایت از فروش تانکر LNG آرکتیک اکسپرس به مالکیت و کنترل روسیه در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت.

چهار شرکت روسی از جمله Metallkomplekt، Nikom، Promsiz و Technolux، به دلیل تأمین کالا‌ها یا فناوری‌هایی که می‌توانند به بی‌ثبات کردن اوکراین یا تهدید تمامیت ارضی آن کمک کنند، تحریم شدند.

این فهرست همچنین شامل الکساندر ژدانوف، شهروند روسیه و مالک شرکت شیمیایی سیلترون است. او با توقیف دارایی، ممنوعیت سفر، محدودیت‌های خدمات امانی و سلب صلاحیت مدیر مواجه است. شش کشتی تحت تحریم‌های کشتیرانی و تجاری قرار گرفتند از جمله آرکتیک اکسپرس، پرسیس، تورویان، آستراس، ویساند و زنتورو.

انگلیس اعلام کرد که آرکتیک اکسپرس با پرچم روسیه، گاز طبیعی مایع را از مبدا روسیه به یک کشور ثالث منتقل کرده است. پنج کشتی دیگر متهم به حمل نفت یا فرآورده‌های نفتی با منشاء روسیه به کشور‌های ثالث شدند.

ورود این کشتی‌ها به بنادر انگلیس ممنوع است و ممکن است توقیف یا به آنها دستور حرکت داده شود. ارائه خدمات فنی، خدمه، عملیاتی، اجاره، دلالی یا مالی به آنها نیز ممنوع است.

طبق اقدامات مسدود کردن دارایی‌ها، وجوه و منابع اقتصادی متعلق به افراد تعیین‌شده باید مسدود شود و بدون معافیت یا مجوز نمی‌توان آنها را در اختیار آنها قرار داد.

منبع: آناتولی