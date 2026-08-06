تحریم‌های جدید انگلیس ۱۳ فرد و نهاد را به همراه ۶ کشتی حمل نفت و گاز طبیعی مایع روسیه هدف قرار می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - انگلیس روز پنجشنبه ۱۹ مورد جدید را به فهرست تحریم‌های خود علیه روسیه اضافه کرد، از جمله ۱۳ فرد و نهاد و شش کشتی که متهم به حمایت از مسکو یا حمل محصولات انرژی روسیه هستند.

دفتر امور خارجه، کشور‌های مشترک‌المنافع و توسعه انگلیس اعلام کرد که این اقدامات تحت مقررات (تحریم‌ها) (خروج از اتحادیه اروپا) روسیه در سال ۲۰۱۹ اعمال شده است.

شش موسسه مالی روسی، بانک اوزون، بانک صادرات-واردات روسیه، بانک سنتر-اینوست، بانک رئالیست، بانک استاور و بانک تله‌پورت با مسدود کردن دارایی‌ها، محدودیت‌های خدمات امانی و تحریم‌های سلب صلاحیت مدیر هدف قرار گرفتند.

موسسات مالی انگلیس همچنین از حفظ روابط بانکی کارگزاری با بانک‌های فهرست شده یا پردازش پرداخت‌ها به، از یا از طریق آنها منع شده‌اند.

شرکت Northern Engineering LLC به دلیل فعالیت در بخش انرژی استراتژیک و مهم روسیه تحریم شد.

شرکت Frion Ship Management LLP مستقر در هند به دلیل حمایت از فروش تانکر LNG آرکتیک اکسپرس به مالکیت و کنترل روسیه در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت.

چهار شرکت روسی از جمله Metallkomplekt، Nikom، Promsiz و Technolux، به دلیل تأمین کالا‌ها یا فناوری‌هایی که می‌توانند به بی‌ثبات کردن اوکراین یا تهدید تمامیت ارضی آن کمک کنند، تحریم شدند.

این فهرست همچنین شامل الکساندر ژدانوف، شهروند روسیه و مالک شرکت شیمیایی سیلترون است. او با توقیف دارایی، ممنوعیت سفر، محدودیت‌های خدمات امانی و سلب صلاحیت مدیر مواجه است. شش کشتی تحت تحریم‌های کشتیرانی و تجاری قرار گرفتند از جمله آرکتیک اکسپرس، پرسیس، تورویان، آستراس، ویساند و زنتورو.

انگلیس اعلام کرد که آرکتیک اکسپرس با پرچم روسیه، گاز طبیعی مایع را از مبدا روسیه به یک کشور ثالث منتقل کرده است. پنج کشتی دیگر متهم به حمل نفت یا فرآورده‌های نفتی با منشاء روسیه به کشور‌های ثالث شدند.

ورود این کشتی‌ها به بنادر انگلیس ممنوع است و ممکن است توقیف یا به آنها دستور حرکت داده شود. ارائه خدمات فنی، خدمه، عملیاتی، اجاره، دلالی یا مالی به آنها نیز ممنوع است.

طبق اقدامات مسدود کردن دارایی‌ها، وجوه و منابع اقتصادی متعلق به افراد تعیین‌شده باید مسدود شود و بدون معافیت یا مجوز نمی‌توان آنها را در اختیار آنها قرار داد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: تحریم روسیه ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
دیدار وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره اروپا و ایران
خشم ترامپ از هگست در پی کمبود ذخایر موشکی
زاخارووا: مکرون عملاً دستور انجام حملات تروریستی را به کی‌یف می‌دهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اضطراب بازار در پی تنش‌های جدید در تنگه هرمز
ترامپ فرمان اجرایی ممنوعیت «گردشگری زایمان» را در آمریکا امضا کرد
آغاز مذاکرات انتقال سیاسی در ونزوئلا با مداخله آمریکا
پس از ۶ ماه جنگ با ایران، چه مقدار مهمات آمریکا باقی مانده است؟
ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه دفاعی سه‌جانبه امضا خواهند کرد
ترامپ در جنگی گیر کرده که راه خروجی از آن دیده نمی‌شود
وال استریت ژورنال: گزارش‌های کمبود مهمات، ترامپ را «دیوانه» کرده است
تیراندازی در مدرسه‌ای در تایلند؛ ۱۷ کشته و زخمی
پیشنهاد فرانسه به هند برای تولید مشترک جنگنده رافال
کاهش ۳۴ درصدی ترافیک هرمز در هفته جاری؛ نگاه بازار به نتیجه توافق ایران و عمان
آخرین اخبار
ای‌بی‌سی: ذخایر کلیدی موشک‌های آمریکا در بحبوحه درگیری با ایران «به شدت کاهش یافته» است
پوتین با رئیس امارات در مورد خاورمیانه گفت‌و‌گو کرد
ادعای ترامپ: ممکن است به زودی توافقی حاصل شود
توافق ایران و ترامپ: سه سناریو برای آنچه ممکن است در ادامه رخ دهد
گلوبال تایمز: استراتژی جدید آمریکا خطر جنگ هسته‌ای جهانی را افزایش می‌دهد
حملات سنگین انصارالله به مواضع مزدوران سعودی در مأرب و حضرموت
پس از ۶ ماه جنگ با ایران، چه مقدار مهمات آمریکا باقی مانده است؟
اضطراب بازار در پی تنش‌های جدید در تنگه هرمز
ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه دفاعی سه‌جانبه امضا خواهند کرد
ترامپ فرمان اجرایی ممنوعیت «گردشگری زایمان» را در آمریکا امضا کرد
آمریکا برای اولین بار در ۴۰ سال گذشته واردات نفت از عربستان را به صفر رساند
وال استریت ژورنال: گزارش‌های کمبود مهمات، ترامپ را «دیوانه» کرده است
تیراندازی در مدرسه‌ای در تایلند؛ ۱۷ کشته و زخمی
آغاز مذاکرات انتقال سیاسی در ونزوئلا با مداخله آمریکا
ارزیابی اطلاعاتی آمریکا:پوتین ممکن است با «تهاجم محدود» ناتو را بیازماید
ترامپ در جنگی گیر کرده که راه خروجی از آن دیده نمی‌شود
کاهش ۳۴ درصدی ترافیک هرمز در هفته جاری؛ نگاه بازار به نتیجه توافق ایران و عمان
پیشنهاد فرانسه به هند برای تولید مشترک جنگنده رافال
ترامپ و بن‌سلمان درباره ایران گفت‌و‌گو می‌کنند
بلوک مقاومت: مذاکره امنیت را برای لبنان به ارمغان نیاورده است
هشدار تخلیه در نزدیکی ونکوور در پی گسترش آتش‌سوزی‌های کانادا
توافق پیشنهادی بین ایران و عمان به راحتی قابل اجرا نیست
افزایش آمادگی رژیم اسرائیل در دریای مدیترانه و دریای سرخ
انفجار مرگبار در اتوبوس مسافربری در حومه دمشق + فیلم
نیرو‌های یمنی در عملیاتی گسترده مراکز تجمع دشمن سعودی را هدف قرار دادند
ادعای سی‌ان‌ان: مذاکرات آتش‌بس لبنان سازنده بود
فشار‌ها بر وزیر جنگ آمریکا افزایش می‌یابد
هشدار سازمان ملل درباره تبدیل کوبا به غزه دوم درپی محاصره آمریکا
روسیه آمادگی خود را برای شنیدن ایده‌های حل بحران اوکراین تایید کرد
اعلام آمادگی باکو برای تامین گاز اوکراین