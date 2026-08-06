فرماندار رامسر از فوت ششمین فرد حادثه غرق شدگی هشت مرداد ماه جاری در ساحل توسکاسرای این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسلم قبادیان، فرماندار رامسر، پیش‌تر اعلام کرده بود که این افراد در منطقه شنا ممنوع ساحل توسکاسرای رامسر گرفتار جریان‌های زیرسطحی و کِشنده دریای خزر شدند که در همان دقایق ابتدایی، یک نفر توسط ناجیان غریق نجات و تحت عملیات احیا قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد، اما پنج نفر دیگر جان خود را از دست دادند.

پس از انتقال فرد ششم به بیمارستان، وی در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری بود، اما با وجود تلاش تیم درمان، این فرد نیز جان باخت تا شمار جان‌باختگان این حادثه به شش نفر برسد.

در همین ارتباط فرماندار رامسرگفت که ششمین غریق این حادثه که پس از نجات از آب به بیمارستان منتقل و در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری شده بود، با وجود تلاش تیم درمان، جان خود را از دست داد.

مسلم قبادیان افزود: این فرد تنها بازمانده حادثه عصر هشتم مردادماه ساحل توسکاسرای رامسر بود که پس از خارج شدن از آب، عملیات احیا برای وی انجام و سپس برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شد.

منبع: ایرنا