باشگاه خبرنگاران جوان- صبحِ پنج‌شنبه است؛ پنجره‌ها را باز می‌کنیم تا هوای تازه وارد خانه شود، اما بوی دود و آلودگیِ شهر توی ذوقمان می‌زند. وقتی به دکوراسیونِ آپارتمانمان نگاه می‌کنیم، جای خالیِ یک طراوتِ زنده و سبز را به شدت احساس می‌کنیم. بسیاری از ما دوست داریم خانه‌ای پر از گلدان داشته باشیم، اما تجربه‌های تلخِ قبلی (مثل زردشدن و خشک‌شدن گل‌ها بعد از چند هفته) باعث شده تا روی خودمان برچسب بزنیم که «دستِ من سبز نیست!» و از خیرِ نگهداریِ گل‌ها بگذریم. نتیجه این می‌شود که در چهاردیواری‌های بی‌روحِ سیمانی محبوس می‌مانیم و چشم‌هایمان از دیدنِ زیباییِ طبیعت محروم می‌شود. اما یک مدیرِ خردمندِ خانه، به‌جای تسلیم‌شدن، ابزارِ مناسب را انتخاب می‌کند. مدیریتِ انرژیِ فضا ایجاب می‌کند که به‌جای خریدنِ گل‌های حساس، به سراغِ پرورشِ گیاهان آپارتمانی مقاوم برویم؛ گلدان‌های سرسختی که با کمترین رسیدگی، بالاترین سطحِ آرامش، نشاط و تصفیهٔ هوا را به پناهگاهِ امنِ خانوادهٔ ما تزریق می‌کنند.

اعجازِ سبز در خانه

در مکتبِ اسلامی، حضورِ گیاهان در محل زندگی تنها یک وسیلهٔ تزیینی نیست؛ بلکه دارویی قطعی برای روان و جسمِ انسان است. پیشوایانِ دینِ ما، نگاه به سبزه‌زار و گیاهان را مایهٔ انبساط و گشایشِ روح («نُشره») معرفی کرده‌اند. در روایتی نورانی، امام کاظم (علیه‌السلام) «نگاه به سبزه» را در کنار آبِ جاری و چهرهٔ زیبا، یکی از سه عاملِ جلایِ چشم و تقویت بینایی می‌دانند و پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیز نگاه به گیاهان را مایهٔ شادابی و نشاطِ روان معرفی فرموده‌اند.

در تأییدِ همین حکمتِ ریشه‌دار، امروز علمِ روان‌شناسیِ رنگ‌ها ثابت کرده است که رنگِ سبز، سازگارترین فرکانس را با طبیعتِ انسان دارد و مناسب‌ترین رنگ برای حفظ سلامتِ چشم است. از سوی دیگر، ناسا در پروژه‌ی علمیِ مشهورِ خود به نام «پژوهش هوای پاک»، نشان داد که برخی از گلدان‌ها مانند یک فیلترِ قدرتمند، سمومِ شیمیایی و آلودگی‌هایِ پنهانِ هوایِ راکدِ آپارتمان را می‌بلعند! وقتی ما این گیاهان را وارد خانه می‌کنیم، در واقع در حالِ اجرایِ یک دستورالعملِ جامعِ روانی و جسمی برای ارتقای کیفیتِ زندگیِ خانواده‌مان هستیم.

۳ قهرمانِ سرسخت برای احیایِ ریه‌های خانه

اگر فرصتِ کافی برای رسیدگیِ روزانه به گل‌ها ندارید، اما می‌خواهید از برکاتِ روحی و جسمیِ آنها بهره‌مند شوید، همین پنج‌شنبه یکی از این ۳ قهرمان از خانوادهٔ گیاهان آپارتمانی مقاوم را مهمانِ خانه‌تان کنید:

سانسوریا؛ کارخانهٔ اکسیژن‌سازیِ شبانه:

این گیاه که به «شمشیرِ سبز» نیز معروف است، جان‌سخت‌ترین گلدانِ جهان است! سانسوریا در نورِ کم به‌خوبی دوام می‌آورد و حتی اگر هفته‌ها آب دادن به آن را فراموش کنید، خم به ابرو نمی‌آورد. ویژگیِ جادوییِ این گیاه این است که در طولِ شب اکسیژنِ خالص تولید می‌کند؛ پس بهترین انتخاب برای قراردادن در اتاق‌خواب و تضمینِ یک خوابِ عمیق است.

پتوس؛ آبشارِ سبز و مهربان:

اگر می‌خواهید گوشه‌ی سالن یا رویِ کتابخانه‌تان را با برگ‌های سبز و رونده تزئین کنید، پتوس بهترین انتخاب است. این گیاهِ بی‌توقع، با نورِ معمولیِ لامپ هم رشد می‌کند و به‌سرعت برگ‌های جدید می‌دهد. پتوس یکی از قوی‌ترین تصفیه‌کننده‌های هوای خانه است و به راحتی با بریدنِ یک ساقه و گذاشتن در آب، ریشه می‌زند و تکثیر می‌شود.

زاموفیلیا؛ شیک، لوکس و شکست‌ناپذیر:

گیاهی با برگ‌های چرمی، براق و گوشتی که ظاهرِ بسیار باکلاسی به دکوراسیونِ خانه می‌دهد. زاموفیلیا در ساقه‌هایش آب ذخیره می‌کند؛ بنابراین آبیاریِ زیاد قاتلِ آن است و عاشقِ بی‌محلی است! این گیاهِ مقاوم، حتی در تاریک‌ترین گوشه‌هایِ آپارتمان که هیچ گیاهی دوام نمی‌آورد، باصلابت می‌ایستد و انرژیِ فضا را دگرگون می‌کند.

تنفس در خانه‌ای که نبضِ حیات دارد

لذتِ بزرگی در این هم‌زیستی با طبیعت نهفته است؛ اینکه وقتی کلید می‌اندازیم و واردِ خانه می‌شویم، به‌جای دیوار‌های خشک، با موجوداتی زنده و سبز روبه‌رو شویم که بی‌سروصدا در حالِ پاک‌سازیِ هوای تنفسیِ عزیزانمان هستند. وقتی با انتخابِ هوشمندانهٔ گیاهان آپارتمانی مقاوم، ترسِ از خشک‌شدن گلدان‌ها را کنار می‌گذاریم، در واقع حسِ ارزشمندِ «جان‌بخشی» را در درونِ خودمان بیدار کرده‌ایم. عبور از خطایِ «رهاکردن خانه‌های بی‌روح»، از ما انسانی پرانرژی و مدبر می‌سازد؛ کسی که با چند گلدانِ بی‌توقع، گوشه‌ای از شکوهِ طبیعت را به پناهگاهِ امنِ خانواده‌اش می‌آورد و نشاطِ چشم و روان را در خانه‌اش ابدی می‌کند.

منبع: فارس