در پی انتشار اظهارات یک نماینده مجلس درباره چگونگی شهادت شهید لاریجانی و طرح ادعایی، خانواده شهید لاریجانی به این گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای پاسخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار اظهاراتی از سوی جناب آقای کوثری در فضای مجازی درباره چگونگی شهادت شهید لاریجانی و طرح ادعایی ناصواب از طرف ایشان، خانواده شهید از همه صاحبان تریبون دعوت کرد از اظهارات شتاب‌زده و غیر کارشناسی شدیداً اجتناب کنند.

در این بیانیه آمده است: خانواده شهید مستمراً در حال پیگیری ابعاد این مسئله از نهاد‌های مسئول می‌باشند و چنین ادعایی نه تنها مورد تایید نهاد‌های مسئول نبوده، بلکه اساساً بعنوان یکی از فرضیه‌های حادثه هم مطرح نشده است و شهید دکتر مرتضی اساساً هیچ تلفن همراهی از ماه‌ها قبل از جنگ رمضان تا روز شهادت همراه نداشتند و نسبت به این مسئله نیز در خصوص سایر همراهان بسیار حساسیت داشتند.

در این بیانیه تاکید شد که بی‌تردید روشن شدن ابعاد این حادثه، مستلزم بررسی‌های دقیق، کارشناسانه و مبتنی بر اسناد معتبر است و هرگونه نتیجه‌گیری شتاب‌زده یا طرح گمانه‌های فاقد پشتوانه، نه تنها کمکی به کشف حقیقت نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب تشویش افکار عمومی و رنجش بازماندگان شهید شود. 

از این‌رو، خانواده شهید از همه شخصیت‌های محترم، رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی تقاضا دارد تا پیش از اعلام نظر درباره علل و جزئیات این حادثه، منتظر گزارش‌های رسمی و مستند مراجع مسئول بمانند و از انتشار تحلیل‌های فاقد اعتبار پرهیز کنند. 

خانواده شهید لاریجانی تاکید کرد: امید است حقیقت، آن‌گونه که هست و بدون هیچ ابهام و ملاحظه‌ای، از مسیر قانونی و تخصصی برای مردم شریف ایران روشن شود و یاد و راه شهید نیز از هرگونه حاشیه و گمانه‌زنی مصون بماند.

برچسب ها: علی لاریجانی ، گمانه‌زنی رسانه‌ها
خبرهای مرتبط
ادعای نماینده مجلس درباره «نحوه ردزنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد
مجریان تلویزیون در منزل علی لاریجانی/ او معمار دیپلماسی رسانه‌ای ایران اسلامی بود
روایت پویانفر از سفر اربعین سال گذشته شهید لاریجانی + فیلم
مدیرعامل جدید باشگاه سپاهان به زودی معرفی می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
United States of America
ناشناس
۲۰:۱۶ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
تسلیت به خانواده ایشان دکتر علی لاریجانی عزیز 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭🖤🖤🖤🖤🖤🖤
۰
۰
پاسخ دادن
محسن رضایی: اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد
تصاویر جدید از پهپادهای منهدم‌شده آمریکا توسط سپاه
برخی افراد برای حضور با پوشش‌های ناهنجار در جامعه از خارج از کشور پول می‌گیرند/ خبرنگاری ادامه رسالت حضرت زینب (س) در تبیین حقیقت است
مدیریت سهام عدالت باید به مردم واگذار شود
برگزاری نشست خبری رئیس‌جمهور در روز شنبه
پیام تسلیت عراقچی در پی درگذشت ابوالقاسم قاسم‌زاده روزنامه‌نگار پیشکسوت
آذربایجان کتاب گشوده تاریخ ایران و مدرسه آزادگی و تمدن است
چارچوب کلی تفاهم با عمان مشخص شده است
آخرین اخبار
چارچوب کلی تفاهم با عمان مشخص شده است
تصاویر جدید از پهپادهای منهدم‌شده آمریکا توسط سپاه
برگزاری نشست خبری رئیس‌جمهور در روز شنبه
برخی افراد برای حضور با پوشش‌های ناهنجار در جامعه از خارج از کشور پول می‌گیرند/ خبرنگاری ادامه رسالت حضرت زینب (س) در تبیین حقیقت است
آذربایجان کتاب گشوده تاریخ ایران و مدرسه آزادگی و تمدن است
پیام تسلیت عراقچی در پی درگذشت ابوالقاسم قاسم‌زاده روزنامه‌نگار پیشکسوت
محسن رضایی: اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد
مدیریت سهام عدالت باید به مردم واگذار شود
قالیباف: واقعیت‌ها را بپذیرید و به تعهدات‌تان عمل کنید
مسعود پزشکیان: قیمت کالابرگ افزایش پیدا خواهد کرد/ سایپا و چند شرکت دیگر هم مثل ایران‌خودرو واگذار خواهند شد
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و موریتانی
اعلام پایان مراسم اربعین ۱۴۰۵