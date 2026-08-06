باشگاه خبرنگاران جوان- مهرام روانبخش مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان پنجشنبه در نشست با فعالان حوزه معدن استان در محل این اداره کل بیان کرد: حمایت بانکها از فعالان حوزه معدن شتابدهنده تولید در خوزستان است و بدون تامین مالی هدفمند، دستیابی به جهش در بهرهوری و فرآوری محصولات معدنی امکانپذیر نیست.
وی که پیشتر با تدوین بستههای سرمایهگذاری در شهرستانهای مختلف عزم این مجموعه را برای جلب مشارکت بخش خصوصی نشان داده است افزود: سیاست اصلی اداره کل صمت استان تبدیل ظرفیتهای بالقوه به فرصتهای اقتصادی فعال است.
روانبخش تاکید کرد: بخش معدن به دلیل نیاز مبرم به سرمایه در گردش برای خرید ماشینآلات و تجهیزات بهروز بیش از سایر حوزهها نیازمند همافزایی با نظام بانکی است و بانک صنعت و معدن به عنوان بازوی تخصصی، نقش تعیینکنندهای در رفع گلوگاههای این مسیر دارد.
مدیرکل صمت خوزستان با اشاره به ضرورت هماهنگی میان نهادهای اجرایی، نظارتی و مالی تصریح کرد: هم افزایی در استان برای حمایت از فعالان حوزه معدن به گونهای باشد که سرمایه گذاران معدنی با اطمینان بیشتری برای توسعه فعالیتها و نوسازی ناوگان استخراج و فرآوری برنامهریزی کنند.