چندین کشور پس از نشست امان در بیانیه‌ای تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پس از نشستی در امان، وزرای امور خارجه اردن، امارات، اندونزی، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی، قطر و مصر حملات شدید رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کردند.

آنها در بیانیه‌ای مشترک گفتند که هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌های بهداشتی در نوار غزه «نقض فاحش قوانین بین‌المللی» است.

آنها همچنین گفتند که تشدید حملات اسرائیل به نوار غزه، تلاش‌های اخیر هیئت صلح ترامپ برای انعقاد توافق صلح را تضعیف کرده است.

این بیانیه پس از نشستی در پایتخت اردن با محوریت حفاظت از اماکن مقدس در قدس اشغالی منتشر شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: نوار غزه ، رژیم صهیونیستی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته
۱۷:۴۱ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
همه اینها با اسرائیل رابطه دارند،این به ظاهر محکوم کردن به چه درد مردم غزه میخورد؟جرات دادن یک فشنگ به غزه را ندارند
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