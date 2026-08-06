باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ظهر امروز (پنجشنبه، ۱۵ مرداد) به منظور افتتاح چندین پروژه آموزشی و درمانی، سفر خود به استان فارس را آغاز کرده بود، در ادامه برنامه‌های این سفر، در آیین بهره‌برداری از فاز دوم مرکز آموزشی درمانی بوستان در شهر صدرا حضور یافت.

این مراسم با همراهی حسینعلی امیری استاندار فارس، سید بصیر هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، نماینده مردم شهرستان‌های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از اعضای هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد.

فاز دوم مرکز آموزشی درمانی بوستان به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های درمانی استان فارس، با هدف توسعه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی در حوزه‌ی اعصاب و روان، افزایش ظرفیت پذیرش بیماران و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان جنوب کشور به بهره‌برداری رسید.

ظفرقندی در سفر به استان فارس، سه پروژه مهم شامل ساختمان دانشکده علوم توانبخشی، ساختمان دانشکده تغذیه و علوم غذایی در پردیس شهید دوران و فاز دوم مرکز آموزشی درمانی بوستان در شهر صدرا را افتتاح کرد.

ساختمان دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان دومین پروژه‌ آموزشی افتتاح‌شده در پردیس شهید دوران، با هدف تربیت متخصصان کارآمد در حوزه‌ تغذیه و ارتقای سلامت جامعه، افزایش کیفیت آموزش و پاسخگویی به نیازهای منطقه‌ی جنوب کشور به بهره‌برداری رسید.