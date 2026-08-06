باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در روزهایی که کشور تحت تأثیر شرایط ناشی از جنگ رمضان با محدودیتها و نگرانیهای مختلف در حوزه تأمین کالاهای اساسی مواجه بود، فعالیت واحدهای تولیدی و زنجیرههای تأمین مواد غذایی اهمیتی دوچندان پیدا کرد. در چنین شرایطی، حفظ آرامش بازار، استمرار تولید، تأمین نیاز مصرفکنندگان و جلوگیری از ایجاد خلأ در شبکه توزیع، تنها به معنای ادامه فعالیت یک واحد اقتصادی نبود؛ بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی و اقتصادی مجموعههای تولیدی در قبال مردم به شمار میرفت.
در این میان، زنجیره تولید مرغ در شیراز با وجود فشارهای ناشی از بحران، افزایش هزینههای تولید، محدودیتهای تأمین نهاده، دشواریهای حملونقل و قطعی برق، فعالیت خود را متوقف نکرد و با تکیه بر توان نیروهای انسانی، استمرار کار واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیتهای پشتیبان، خط تولید را فعال نگه داشت. این واحد تولیدی در بخشهای مختلف از تولید و پرورش تا کشتار، بستهبندی، نگهداری، حملونقل و توزیع، در روزهای بحرانی به فعالیت خود ادامه دادند تا چرخه تأمین مرغ در استان فارس بدون وقفه دنبال شود.
تداوم اشتغال نیروها در این دوره، علاوه بر حفظ ظرفیت تولید، از بروز اختلال در زندگی اقتصادی کارکنان و خانوادههای آنان نیز جلوگیری کرد. در شرایطی که بسیاری از بنگاههای اقتصادی ممکن است به دلیل کاهش نقدینگی، افزایش هزینهها یا دشواریهای عملیاتی ناچار به کاهش فعالیت یا توقف بخشی از خطوط خود شوند، این واحد تولیدی در استان تلاش کرد با حفظ نیروی انسانی و استمرار فرآیندهای کاری، هم تولید را پایدار نگه دارد و هم نقش خود را در حفظ اشتغال ایفا کند.
مهدی فرشادفر فعال حوزه تولید مرغ در استان فارس با بیان اینکه بخش عمده تولید گوشت مرغ کشور در استانهای شمالی انجام میشود، افزود: فارس از نخستین استانهایی بود که ایجاد زنجیره کامل تولید مرغ را آغاز کرد. در همین راستا ابتدا توسعه مزارع مرغ مادر در دستور کار قرار گرفت و امروز از ۱۱ مزرعه مرغ مادر استان، هشت مزرعه متعلق به زنجیره شیرازمرغ است.
او ادامه داد: این مزارع با ظرفیت بیش از ۳۰۰ هزار قطعه، ماهانه حدود سه میلیون جوجه یکروزه تولید میکنند، در حالی که نیاز استان فارس حدود ۱۰ میلیون قطعه در ماه است. برنامهریزی کردهایم تا پایان سال ظرفیت تولید خود را به پنج میلیون قطعه در ماه افزایش دهیم.
این فعال حوزه تولید مرغ در استان فارس با اشاره به سهم این مجموعه در تأمین بازار استان گفت: نیاز روزانه فارس بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ تن گوشت مرغ است که واحد ما روزانه بین ۲۸۰ تا ۳۰۰ تن، معادل حدود ۵۰ درصد نیاز استان را تأمین میکند.
فرشادفر افزود: بزرگترین کشتارگاه جنوب کشور نیز متعلق به این مجموعه است و با ظرفیت کشتار شش هزار قطعه در ساعت در سه شیفت فعالیت میکند.
او از اشتغال مستقیم بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در این مجموعه خبر داد و گفت: با احتساب مشاغل غیرمستقیم، حدود ۱۰ هزار نفر از فعالیتهای این زنجیره ارتزاق میکنند. همچنین چندی پیش این مجموعه به عنوان برترین کارآفرین استان فارس معرفی شد.
فرشادفر با تأکید بر کنترلهای کیفی محصولات گفت: تمامی محصولات پیش از عرضه از نظر باقیمانده آنتیبیوتیک و شاخصهای بهداشتی مورد آزمایش قرار میگیرند و با استانداردهای لازم وارد بازار میشوند.
او از توسعه صادرات این مجموعه نیز خبر داد و افزود: سال گذشته سه هزار و ۵۰۰ تن مرغ به عراق و حدود یک هزار و ۲۰۰ تن به افغانستان صادر کردیم و رتبه نخست صادرات مرغ کشور را به دست آوردیم.
فرشادفر همچنین از اجرای نخستین «مگافارم» پرورش مرغ در کشور در استان فارس خبر داد و گفت: این واحد با ظرفیت بیش از یک میلیون قطعه در هر دوره پرورش تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیر زنجیره یک شرکت مرغ در شیراز با اشاره به جایگاه این مجموعه در کشور اظهار کرد: در میان حدود ۸۰ زنجیره ثبتشده تولید مرغ، شیرازمرغ رتبه سوم کشور را در بین بخش خصوصی کسب کرده است.
این فعال حوزه تولید مرغ در استان فارس درباره نقش این مجموعه در تأمین بازار طی بحرانهای اخیر نیز گفت: در روزهای جنگ، علاوه بر تأمین نیاز استان فارس، بخشی از نیاز استانهای هرمزگان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و یزد نیز توسط این مجموعه تأمین شد و اجازه ندادیم بازار با کمبود مواجه شود.
فرشادفر درباره حذف ارز ترجیحی نیز اظهار کرد: با حذف ارز ترجیحی، هزینه تولید به شدت افزایش یافت و بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل کمبود نقدینگی از چرخه تولید خارج شدند. این موضوع موجب کاهش سرانه مصرف مرغ از ۳۴ کیلوگرم به ۲۶ کیلوگرم در سال شد.
او همچنین قطعی برق را از دیگر چالشهای صنعت مرغداری دانست و گفت: برای جلوگیری از توقف تولید، واحدهای این مجموعه به ژنراتورهای بزرگ مجهز شدهاند، اما تداوم خاموشیها همچنان یکی از دغدغههای اصلی تولیدکنندگان است.
فرشادفر درباره مرغ سبز نیز توضیح داد: در حال حاضر تولید مرغ سبز به معنای واقعی آن در کشور وجود ندارد و محصولی تنها میتواند عنوان مرغ سبز داشته باشد که از ابتدای دوره پرورش تحت نظارت کامل دامپزشکی و بدون مصرف آنتیبیوتیک تولید شده باشد.
او در پایان با اشاره به تقدیر اخیر وزارت جهاد کشاورزی از زنجیرههای برتر کشور گفت: هفته گذشته در نمایشگاه دام و طیور، از چهار زنجیره برتر کشور توسط وزیر جهاد کشاورزی تقدیر شد که زنجیره شیرازمرغ نیز در جمع این چهار مجموعه قرار داشت و این موفقیت را متعلق به مردم و فعالان اقتصادی استان فارس میدانیم.