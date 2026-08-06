مدیرکل بنیاد شهید خوزستان از کشف و شناسایی پیکر نوجوان شهید حسین حوریان پس از ۴۴ سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید رضا حسینی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان از کشف و شناسایی پیکر مطهر نوجوان شهید حسین حوریان پس از ۴۴ سال خبر داد.

وی اظهار کرد: پس از ۴۴ سال پیکر پاک نوجوان شهید حسین حوریان که در سال ۱۳۶۱ به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود کشف و شناسایی شد.

حسینی با تشریح زندگی این شهید والامقام افزود: این شهید گرانقدر در ۲۳ خردادماه سال ۱۳۴۷ در مسجدسلیمان دیده به جهان گشود.

نوجوانی که هنوز بهار چهاردهمین سال زندگی‌اش را پشت سر نگذاشته بود، اما قلب بزرگش برای دفاع از میهن و آرمان‌های انقلاب می‌تپید. او در دوران نوجوانی راه جبهه را در پیش گرفت و سرانجام در ۲۱ بهمن‌ماه سال ۱۳۶۱، در عملیات والفجر مقدماتی به کاروان شهیدان پیوست و به مدت ۴۴ سال جاوید الاثر بود.